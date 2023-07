Bernie Leadon, Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner und Don Felder (v.l.n.r.): Die ursprünglichen «Eagles». imago stock&people

Er gehörte zu denen, die die grosse US-Band aus der Taufe hoben. Nach «Hotel California» verliess Meisner die Eagles im Streit – und hatte mit privaten Schicksalsschlägen zu kämpfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Eagles-Gründungsmitglied Randy Meisner ist tot.

Der Bassist ist im Alter von 77 Jahren einer Lungenkrankheit erlegen.

Seine Bandkollegen beschreiben ihn als «der süsseste Mann im Musikgeschäft». Mehr anzeigen

Randy Meisner, Gründungsmitglied der Eagles, ist tot. Das teilte die Band am Donnerstag (Ortszeit) mit. Meisner starb demnach in der Nacht zuvor in Los Angeles an den Folgen einer Lungenerkrankung. Er wurde 77 Jahre alt. «Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und massgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt», hiess es in der Mitteilung. Auch die «stimmliche Bandbreite» des Bassisten sei erstaunlich gewesen.

Der von seinem ehemaligen Bandkollegen Don Felder als «der süsseste Mann im Musikgeschäft» bezeichnete Meisner gründete die Gruppe Anfang der 1970er Jahre zusammen mit Don Henley, Glenn Frey und Bernie Leadon.

Die Eagles entwickelten sich von einer Country- zur Rockband und veröffentlichten in den nächsten zehn Jahren eine Reihe von Hitsingles und -alben, angefangen mit «Take It Easy» bis hin zu «Desperado», «Hotel California» und «Life In The Fast Lane».

Feierte auch Solo kurz Erfolge

Leadon war mit dem neuen Sound unzufrieden und verliess die Band nach dem 1975er-Album «One of These Nights». Meisner blieb bis zur Veröffentlichung von «Hotel California» im Jahr 1976, dem meistgelobten Album der Band – bald darauf war auch er nicht mehr dabei.

Der schüchterne Mann aus Nebraska war zwischen Musiker- und Familienleben hin- und hergerissen und während der «Hotel California»-Tournee von Heimweh geplagt. Seine erste Ehe ging damals gerade in die Brüche. Während einer Konzertreise nach Knoxville im Sommer 1977 geriet er mit Frey hinter der Bühne in Streit, bald darauf ging Meisner. Er wurde von Timothy B. Schmit ersetzt, der in den folgenden Jahrzehnten neben Henley, Joe Walsh und dem 2016 verstorbenen Frey auftrat.

Als Solokünstler konnte Meisner nicht an den grossen Erfolg der Eagles anknüpfen. Mit «Hearts On Fire» und «Deep Inside My Heart» hatte er jedoch Hits.

Persönliche Schicksalsschläge

Ein Jahrzehnt lang war er Teil der World Classic Rockers, einer Tourgruppe, zu der zu verschiedenen Zeiten auch Donovan, Spencer Davis und Denny Laine gehörten. Die Eagles beendeten 1994 eine 14-jährige Pause und traten wieder auf – allerdings mit Schmit, obwohl Meisner an allen früheren Studioalben bis auf einem mitgewirkt hatte. Bei der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 1998 sang er schliesslich gemeinsam mit früheren und heutigen Mitgliedern der Gruppe «Take It Easy» und «Hotel California».

Meisner heiratete zweimal – erstmals noch im Teenageralter – und hatte drei Kinder. In den letzten Jahren hatte er mit zahlreichen Krankheiten zu kämpfen. Ärzte hatten bei Meisner eine bipolare Störung diagnostiziert. Zudem hatte er ein Problem mit Alkohol, wie aus Gerichtsakten und Aussagen während einer Anhörung im Jahr 2015 hervorging. 2016 musste er einen Schicksalsschlag verkraften, als sich seine Frau versehentlich erschoss.

