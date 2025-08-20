  1. Privatkunden
Doku sorgt für Unmut TV-Sender wirft Film über Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm

teleschau

20.8.2025

Eine Doku über den britischen Rockstar Ozzy Osbourne wurde von der BBC nun aus dem Programm gestrichen (Archivbild).
Eine Doku über den britischen Rockstar Ozzy Osbourne wurde von der BBC nun aus dem Programm gestrichen (Archivbild).
Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Der TV-Sender BBC hat eine angekündigte Doku über Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm geworfen. Die Rocklegende verstarb erst vor wenigen Wochen, nun sorgte der geplante Film offenbar für Unmut.

teleschau

20.08.2025, 22:05

20.08.2025, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische TV-Sender BBC hat einen Film über den verstorbenen Rockstar Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm geworfen.
  • Spannungen zwischen dem Sender und Osbournes Familie sollen die Ausstrahlung der Doku «Coming Home» verhindert haben.
  • Das ursprünglich als Serie geplante Format soll auch sehr intimes Filmmaterial enthalten.
Mehr anzeigen

Der Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli hat Millionen Musikfans weltweit erschüttert. Nur wenige Wochen später sollte eigentlich eine emotionale Doku zu Ehren der im Alter von 76 Jahren verstorbenen Rocklegende ausgestrahlt werden – doch die hat der TV-Sender BBC nun kurzfristig aus dem Programm gestrichen.

«Coming Home», ein angekündigter Film über die letzten Lebensmonate von Ozzy Osbourne, war für den 18. August geplant gewesen. Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet, sollen Spannungen mit der Familie Osbourne die Ausstrahlung jetzt aber verhindert haben. Offizielle Gründe für die Programmänderung wurden von BBC nicht genannt.

Spektakuläres Konzert trotz Parkinson. Das war Ozzy Osbournes letzter Auftritt

Spektakuläres Konzert trotz ParkinsonDas war Ozzy Osbournes letzter Auftritt

Die Doku war ursprünglich als zehnteilige Serie unter dem Titel «Home To Roost» geplant und sollte Ozzy und Sharon Osbourne bei ihrer Rückkehr nach Grossbritannien begleiten. Nach dem plötzlichen Tod des Musikers wurde aus dem Projekt jedoch ein einzelner Film. Das soll der Familie von Osbourne nicht gefallen haben.

Doku soll intimes Filmmaterial beinhalten

Die Angehörigen würden Berichten zufolge einen grossen Wert auf den Ton der Doku legen, die teils sehr intimes Filmmaterial – unter anderem ein gemeinsames Interview mit Ozzy und Sharon in ihren letzten Wochen – enthalten soll.

Bei der Familie soll letztlich der Eindruck entstanden sein, dem britischen Fernsehsender gehe es bei dem Projekt jetzt aber mehr darum, schneller als die Konkurrenz auf Sendung zu gehen – und nicht um eine angemessene Würdigung des Sängers.

Todesursache offiziell bestätigt. Daran starb Ozzy Osbourne

Todesursache offiziell bestätigtDaran starb Ozzy Osbourne

Der Streamingdienst Paramount+ arbeitet ebenfalls an einem Dokumentarfilm über Ozzy Osbourne und soll die BBC laut Insidern unter Zeitdruck gesetzt haben.

Ein neuer Sendetermin für die Doku ist bislang nicht bekannt. Die Verantwortlichen der BBC erklärten lediglich, der Film sei «im Programm verschoben» worden. Fans der Rocklegende müssen sich also erst einmal noch gedulden.

Tausende nehmen Abschied von Ozzy Osbourne

Tausende nehmen Abschied von Ozzy Osbourne

Ein Trauerzug mit mehreren Fahrzeugen durch die Heimatstadt des Rockmusikers wurde von Tausenden am Strassenrand begleitet.

30.07.2025

