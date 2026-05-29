Udo Lindenberg muss ins Spital. Christoph Reichwein/dpa

Besorgniserregende Nachrichten für die Fans von Udo Lindenberg: Der deutsche Musiker befindet sich derzeit in einem Krankenhaus. Wegen der Behandlung muss der 80-Jährige auf ärztlichen Rat hin mehrere Wochen pausieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Udo Lindenberg befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in Hamburg.

Eine geplante Veranstaltung Anfang Juni wurde deshalb abgesagt.

Laut den Organisatoren benötigt der Musiker auf ärztlichen Rat hin eine mehrwöchige Auszeit. Mehr anzeigen

Der deutsche Rockmusiker Udo Lindenberg sorgt kurz nach seinem 80. Geburtstag für Besorgnis bei seinen Fans.

Wie die Brost-Stiftung am Freitag mitteilte, muss die für den 3. Juni geplante Veranstaltung «Udo Lindenberg & Friends» in Gronau abgesagt werden. Grund dafür ist ein Spitalaufenthalt des Musikers.

In einer Mitteilung erklärten die Organisatoren, Lindenberg befinde sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung. Zudem werde er auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen.

Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand machten die Verantwortlichen zunächst nicht.

Die Veranstaltung in Gronau hätte zahlreiche Weggefährten des Musikers zusammenbringen sollen. Die Organisatoren zeigten sich enttäuscht über die Absage und betonten, man habe sich gemeinsam mit dem Publikum auf einen besonderen Abend gefreut.

Welche gesundheitlichen Probleme zum Spitalaufenthalt geführt haben und wie lange Lindenberg tatsächlich ausfallen wird, ist derzeit nicht bekannt.

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