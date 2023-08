Metal-Fans dürfen nicht ans Wacken-Festival reisen

Wacken wird zur Schlammschlacht: Veranstalter stoppen Anreise zum Metalfestival wegen Regen

Wacken 01.08.2023: Anreisestopp beim Heavy-Metal-Festivals in Wacken: Vox Pops «Uns ist ein bisschen Matsch entgangen, aber das macht jetzt auch nichts... Wir hoffen, dass wir morgen ankommen.» Es schüttet und schüttet rund um Wacken. Und genau deshalb haben die Veranstalter am Montag die Anreise vorübergehend stoppen müssen. Die Campingplätze seien derzeit nicht passierbar, informieren die Veranstalter in ihrer Festival-App. Sie beten die Fans um Geduld. Die Vorbereitungen für das Festival laufen weiter. Wer sich bereits auf dem Weg befindet, soll sich einen geeigneten Warteplatz suchen, bis sich die Situation ein bisschen verbessert hat. Wer noch nicht unterwegs ist, soll die Anreise verschieben. Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air. Das Festival ist mit 85 000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant.

01.08.2023