Tate McRae – von der Ballerina zur Popqueen Tate McRae macht heute Mittwoch, 18. Juni, mit ihrer «Miss Possessive»-Tour in Zürich Halt. Wie die kanadischen Profitänzerin zur neuen Popkönigin wurde, erfährst du im Video. 17.06.2025

Tate McRae macht heute Mittwoch, 18. Juni, mit ihrer «Miss Possessive»-Tour in Zürich Halt. Wie die kanadische Profitänzerin zur neuen Popkönigin wurde, erfährst du im Video.

Selena Livia Bao Selena Bao

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die kanadische Sängerin Tate McRae begeistert aktuell auf ihrer Welttournee namens «Miss Possessive» Tausende von Fans.

Das dritte Album «So Close to What» der 21-Jährigen mit deutschen und schottischen Wurzeln stieg Anfang März auf Platz eins in die Schweizer Hitparade ein.

Durch Tanzwettbewerbe erlangt McRae einst Bekanntheit, wird aber erst richtig berühmt durch ihren ersten Song, den sie auf ihrem Youtube-Vlog postet und der danach viral geht. Mehr anzeigen

Die kanadische Popsängerin Tate McRae, die manche Medien «die neue Britney Spears» nennen, veröffentlichte im vergangenen März ihr drittes Album. Sie stieg damit sofort ganz oben in der Schweizer Hitparade ein.

Dabei hatte die 21-Jährige einst andere Karrierepläne: Sie wollte Tänzerin werden, so wie ihre deutsche Mutter. Mit zwölf Jahren besuchte McRae einen Kurs an der staatlichen Ballettschule Berlin.

Ein Jahr später steht sie im Final der US-Castingshow «So You Think You Can Dance». Doch McRae will mehr. Auf ihrem Youtube-Kanal präsentiert sie selbstgeschriebene Songs und wird kurz nach von mehreren Plattenfirmen entdeckt.

Tate McRae: «Ihr könnt sehr viel Tanz erwarten»

Der musikalische Durchbruch gelingt Tate McRae vor fünf Jahren mit der Ballade «You broke me first», die wenig später von Britney Spears als einer ihrer Lieblingssongs geadelt wird.

Auf dem Titeltrack «Miss Possessive» ihres aktuellen Albums «So Close to What», das im Frühling erschienen ist, gibt sich die Sängerin eifersüchtig und besitzergreifend. In der bereits im September 2024 veröffentlichten Single «It's ok I'm ok» erteilt sie Männern eine Abfuhr.

«In dem Song bin ich die selbstbewussteste Version meiner selbst», erklärt McRae im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich brauche keinen Mann, ich komme alleine klar. Ich bin nicht mehr geblendet von irgendwem, ich sehe alles klar und deutlich.»

Für ihre Welttournee, die sie heute Mittwoch, 18. Juni, ins Hallenstadion Zürich führt, verspricht Tate McRae: «Ihr könnt sehr viel Tanz erwarten, ganz viel Energie, einfach eine komplette Show.»

Mit Material von der DPA.

Mehr Videos aus dem Ressort