Scham und Schuldgefühle Will Smith hatte schwere Jahre seit der Oscar-Ohrfeige

tcar

9.8.2025 - 11:51

Will Smith: schwere Jahre seit der Oscar-Ohrfeige - Gallery
Will Smith: schwere Jahre seit der Oscar-Ohrfeige - Gallery. Will Smith hat bei einem Konzert in Dänemark über die Zeit seit der Oscar-Verleihung 2022 gesprochen. (Archivbild)

Will Smith hat bei einem Konzert in Dänemark über die Zeit seit der Oscar-Verleihung 2022 gesprochen. (Archivbild)

Bild: dpa

Seine ominöse Backpfeife gegen Chris Rock begleitet Will Smith bis heute. Bei einem Konzert in Dänemark zückt der US-Star nun plötzlich seine Oscar-Statue – und öffnet sein Herz.

DPA, tcar

09.08.2025, 11:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Hollywood-Star Will Smith hat bei einem Auftritt in Dänemark sehr emotional von seinem Leben nach der  Ohrfeige gegen Oscar-Moderator Chris Rock erzählt.
  • Die Jahre seit dem Vorfall seien schwierig gewesen, berichtet der Rapper und Filmschauspieler.
  • Er habe grosse Scham und Schuldgefühle wegen dieses Abends mit sich herumgetragen.
Mehr anzeigen

Hip-Hop- und Hollywood-Star Will Smith (56) hat bei einem Auftritt in Dänemark Einblicke in sein Seelenleben seit der aufsehenerregenden Ohrfeige gegen Oscar-Moderator Chris Rock gewährt. In den vergangenen drei Jahren habe er grosse Scham und Schuldgefühle wegen dieses Abends mit sich herumgetragen, sagte er laut Nachrichtenagentur Ritzau und weiterer dänischer Medien auf der Hauptbühne des Smukfest-Musikfestivals in der Kleinstadt Skanderborg.

Comeback auf dem Gurten. Will Smith, die schallende Ohrfeige und seine Liebe zur Schweiz

Comeback auf dem GurtenWill Smith, die schallende Ohrfeige und seine Liebe zur Schweiz

Die Jahre seit dem Vorfall seien schwierig gewesen, berichtete der Rapper und Filmschauspieler. Dann holte er plötzlich seine Oscar-Statue aus einer Tüte und reckte sie zum Jubel des Publikums in die Höhe, wie unter anderem auf Fotos des dänischen Rundfunksenders DR und der Zeitung «B.T.» zu sehen war.

Wegen Ohrfeige: Will Smith tritt aus Oscar-Akademie aus

Wegen Ohrfeige: Will Smith tritt aus Oscar-Akademie aus

Nach seiner Ohrfeige bei der Oscar-Gala tritt Hollywood-Star Will Smith aus der Oscar-Akademie aus. «Ich werde alle weiteren Konsequenzen akzeptieren, die der Vorstand für angemessen hält», schrieb der US-Schauspieler in einer Erklärung.

02.04.2022

«Ich habe meine gesamte Karriere der Aufgabe gewidmet, Freude und Liebe in diese Welt zu bringen. Ich möchte einfach euch allen danken, dass ihr an meiner Seite geblieben seid», wurde er zitiert.

Die besagte Statue hatte Smith für seine Verkörperung des Vaters der Tennis-Stars Serena und Venus Williams in «King Richard» bei der Oscar-Verleihung 2022 erhalten, die seitdem seine Musik- und Filmkarriere überschattet hat.

Damals hatte Rock einen Witz über den krankheitsbedingten Haarausfall von Smith' Frau Jada Pinkett Smith (53) gemacht – Smith stürmte daraufhin auf die Bühne und verpasste dem Moderator vor den Augen der Weltöffentlichkeit eine Ohrfeige. In der Nacht, die der Höhepunkt seiner Karriere hätte werden sollen, sei etwas ziemlich schiefgelaufen, sagte Smith dazu.

Ohrfeigen-Einschätzung: Hat Will Smith seinen Oscar noch verdient?

Ohrfeigen-Einschätzung: Hat Will Smith seinen Oscar noch verdient?

An den Oscars 2022 gab vor allem ein Moment zu reden: Will Smith ohrfeigte Chris Rock nach einem Spruch über Ehefrau Jada Pinkett-Smith. Was den Moment so absurd machte und was an den Awards sonst noch passierte, siehst du im Video.

28.03.2022

