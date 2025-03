Das Gurtenfestival geht in die nächste Runde. KEYSTONE

Vom Grammy-nominierten Shaboozey bis zur TikTok-Sensation Lola Young – das Gurtenfestival 2025 lockt mit exklusiven Konzerten und grossen Namen. Auch das Gelände wird aufgerüstet: neue Wege, mehr WCs und sogar eine Bühne ohne Musik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Gurtenfestival 2025 bietet vom 16. bis 19. Juli exklusive Auftritte internationaler Stars wie Lola Young, Peso Pluma und Mustard sowie starke Schweizer Acts.

Neben der Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher eine verbesserte Infrastruktur mit mehr Toiletten, einem neuen Zugang und einer zusätzlichen, nicht-musikalischen Bühne.

Der Ticketverkauf läuft bereits, noch sind für alle Tage Tickets verfügbar – doch besonders 4-Tagespässe sind stark nachgefragt. Mehr anzeigen

Die 42. Ausgabe des Gurtenfestivals vom 16. bis 19. Juli 2025 verspricht ein Spektakel der Superlative. Mit exklusiven Auftritten von Lola Young, Peso Pluma und Mustard, lokalen Acts und internationalen Stars bewegt sich das Festival gekonnt zwischen Popglamour und Entdeckerfreude.

Doch nicht nur musikalisch gibt’s Neues – auch die Infrastruktur wird ausgebaut: mehr Toiletten, ein zweiter Zugang und sogar eine neue Bühne – ganz ohne Konzerte.

Musikprogramm 2025 – Von Grammy-Stars bis TikTok-Phänomenen

Mittwoch: Gleich zu Beginn setzt das Festival ein Ausrufezeichen: Shaboozey, fünffach Grammy-nominiert und mit einem Rekord in den Billboard-Charts, bringt seinen Mix aus Trap und Country auf die Hauptbühne. Zoë Më, die Schweizer ESC-Teilnehmerin, sorgt für Heimspielstimmung, AVAION liefert elektronische Euphorie.

Donnerstag: Lola Young, gefeiert von TikTok bis Madonna, und Peso Pluma, YouTube-König mit mexikanischen Balladen, feiern ihre einzigen Schweizer Konzerte. Mit dabei: Mustard, Hit-Produzent für die US-Rap-Elite. Wer dabei sein will, muss auf den Gurten.

Freitag: Berq und Sylvie Kreusch leiten den Freitag ein, Indie-Lieblinge wie Polo & Pan, Noga Erez oder Jersey bringen die Zeltbühne zum Kochen. Viel Schweiz gibt’s auf der Waldbühne – von Steiner & Madlaina bis Robot Dog Funeral.

Samstag: Will Smith führt am Samstag das Line-up auf der Hauptbühne an. Der Kult-DJ ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U mit der aussergewöhnlichsten Biografie des Line-ups beschliesst das Festival: Der ehemalige Bauarbeiter und heutige Boiler-Room-Star liefert ein wildes Genre-Potpourri. Auch Loi, Apsilon und UCHE YARA stehen für den neuen Pop-Sound aus dem deutschsprachigen Raum.

Mehr Komfort, besserer Zugang – und eine Bühne ohne Musik

Neben der Musik tut sich auch auf dem Gelände einiges: Neuer Fussweg ab Spiegel/Blinzern erleichtert den Zugang.

Mehr Toiletten: Neu 1 WC pro 48 Personen – ein Schweizer Festival-Rekord.

Cosmodrome-Zelt wird versetzt, um Anwohner*innen besser zu schützen.

Vierte Bühne kommt – ohne Musik, Details folgen.

Tickets sind noch verfügbar. Mehr anzeigen

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren, aktuell sind noch für alle Tage und Kategorien Tickets erhältlich. Doch die Nachfrage steigt – insbesondere für 4-Tagespässe.