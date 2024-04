Hanna Bueker Atance/Zermatt Unplugged

Nächste Woche schon was vor? Von Donnerstag bis Sonntag überträgt blue Music drei Konzerthighlights des renommierten Zermatt Unplugged live im Free-TV und im Stream.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 statt.

blue Music berichtet live vom Festival.

Die Konzerte von Gregory Porter, Angus & Julia Stone und Jack Savoretti werden live im TV auf blue Zoom und im Stream auf blue News übertragen. Mehr anzeigen

Exklusive Konzerte in intimer Atmosphäre: Das Zermatt Unplugged gilt schon lange als der Treffpunkt für Musikliebhaber*innen. Wer diese Shows aber in noch intimerer Atmosphäre erleben will, kann die Konzerte dank blue Music gemütlich auf dem TV, Laptop oder Smartphone geniessen.

Den Anfang macht der englische Singer Songwriter Jack Savoretti, der neue Songs, aber auch Hits wie «Soldier’s Eyes» oder «Human», live im legendären Vernissage-Club in Zermatt spielen wird.

Liebhaber*innen von sanften Folk-Klängen kommen beim Konzert von Angus & Julia Stone komplett auf ihre Kosten. Das australische Geschwister-Duo hat erste Songs ihres neuen Albums «Cape Forestier» im Gepäck.

Jazzige Melodien und eine grandiose Stimme gibt es am Sonntag zu geniessen, wenn der US-amerikanische Grammygewinner Gregory Porter die legendäre Zeltbühne des Zermatt Unplugged betreten wird.

Live dabei dank blue Music

Als Medienpartner überträgt blue Music die Konzerthighlights auch dieses Jahr wieder exklusiv im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich im Stream auf bluenews.ch/music. Diese Termine solltest du dir jetzt im Kalender eintragen:

11. April, 21.15 Uhr: Jack Savoretti (LIVE)

13. April, 20.30 Uhr: Angus & Julia Stone

14. April, 20 Uhr: Gregory Porter

Letzte Tickets für Spontane gibt es jetzt noch auf der Website des Festivals.

Die besten Konzerte der letztjährigen Ausgabe des Festivals sind nach wie vor auf blue.ch/music in voller Länge verfügbar.

