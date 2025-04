ESC-Hallenaufbau: «Das Publikum wird sehr nahe dran sein – das wird eine tolle Show» In der St. Jakobshalle läuft der Aufbau der ESC-Megabühne auf Hochtouren. Rund 300 Fachkräfte arbeiten fast rund um die Uhr, damit pünktlich zu den ersten Aufnahmen der Delegationen alles bereit ist. blue News war vor Ort – und liefert dir den ersten 17.04.2025

In der St. Jakobshalle läuft der Aufbau der ESC-Megabühne auf Hochtouren. Rund 300 Fachkräfte arbeiten fast rund um die Uhr: blue News war vor Ort – und liefert dir den ersten Blick auf die Giga-Bühne.

In der St. Jakobshalle Basel entsteht derzeit eine monumentale Bühne für den Eurovision Song Contest 2025, an deren Aufbau rund 250 Personen in Schichtbetrieb beteiligt sind.

Die Bühnentechnik ist gigantisch: 22 Kameras, 4500 Lichtquellen, 750 m² LED-Flächen und ein 100-Tonnen-Trägersystem sollen für ein spektakuläres Show-Erlebnis sorgen.

Das Publikum wird laut Produktionsexperten Tobias Åberg besonders nah am Geschehen sein – die Nähe soll für eine eindrucksvolle Live-Atmosphäre sorgen.

Wer zurzeit in die St. Jakobshalle will, muss sich im Vorfeld akkreditieren und dann durch einen Security-Check wie am Flughafen.

Der Grund? In Basel entsteht die monumentale Bühne für den grössten Gesangswettbewerb der Welt – den Eurovision Song Contest. Ein heiliger Ort für Fans und Künstler – 37 teilnehmende Länder sind es 2025.

Beim Aufbau der ESC-Bühne in der St. Jakobshalle in Basel sind hunderte Crewmitglieder im Einsatz. Gearbeitet wird im Zweischichtbetrieb – fast rund um die Uhr. Dieses Jahr wird alles noch grösser, gigantischer und spektakulärer. In weniger als zehn Tagen solle die Bühne für Aufnahmen an die Länderdelegationen stehen.

Um die ganze Technik in der Halle einbauen zu können, wurden 200 Tonnen Material verbaut.

Damaris Reist vom ESC-Produktionsstaff erklärt: «Wir sind schon relativ weit mit dem Aufbau. Es kommen noch LED-Elemente in die Bühne.»

«Ein Problem war das Gewicht der gesamten Anlagen und Technik.» Reist erklärt, wie das Defizit behoben wurde: «Wir haben 100 Tonnen direkt eingehängt und zusätzlich nochmals 100 Tonnen in den Groundsupport. Das eröffnet den einzelnen Acts vielfältige Showmöglichkeiten.»

Auch dabei beim Rundgang ist Tobias Åberg. Der Schwede ist ein ESC-Profi: Er war in Malmö Executive in Charge of Production und war auch bei den ESC-Finals 2013 und 2016 im Kernteam. In den letzten acht Jahren war er jeweils Head of Production oder technischer Experte.

Tobias Åberg verspricht ein gigantisches ESC-Erlebnis aus der St. Jakobshalle in Basel: «Das Publikum wird sehr nahe dran sein – das wird eine tolle Show».

ESC in Basel: Noch grösser – noch gigantischer

So wird die Bühne zum Schluss aussehen. SRGSSR

Beim Eurovision Song Contest 2025 kommen rund 250 Crewmitglieder zum Einsatz, darunter 40 Kamera-Operatoren, 7 Licht- und 4 Video-Techniker – alle arbeiten während 45 Tagen fast durchgehend, um das TV-Ereignis auf Weltklasse-Niveau zu realisieren.

Die Show setzt auf eine spektakuläre Technik mit 22 Broadcast-Kameras, 4500 Lichtquellen, über 750 m² LED-Wänden und 150 Lautsprechern, unterstützt durch 8 km Glasfaser und 330'000 Lichtkanäle. Die Bühne misst 2000 m², ist von einem 100-Tonnen-Trägersystem überspannt, und selbst der Requisitenwechsel ist minutiös geplant: 30 Stagehands haben exakt 42 Sekunden Zeit, um Szenenbilder präzise ein- und auszubauen.

Du kannst im obigen Video einen Blick auf die Baustelle werfen.

