In Stockholm treiben kriminelle Banden ihr Unwesen. Ein Fakt, der möglicherweise auch Kronprinzessin Victoria und Ehemann Prinz Daniel schlaflose Nächte bereiten könnte. Bild: Bob Edme/AP/dpa

Muss Victoria von Schweden um die Sicherheit ihrer Kinder Estelle und Oscar fürchten? Medien berichten, dass in Stockholm eine «gewalttätige Bande» ihr Unwesen treibe, die es auf «jüngere Jungen» abgesehen habe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Müssen Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel Angst um ihre zwei Kinder haben?

In Stockholm macht aktuell eine Bande die Stadt unsicher, die es «auf jüngere Jungen» abgesehen hat.

Einige Schulen – die sich in der Nähe des Elite-Instituts von Prinzessin Estelle und Prinz Oscar befinden – verschickten bereits «Warnschreiben» an die Eltern. Mehr anzeigen

Die Bandenkriminalität ist in Schweden in diesem Monat abermals eskaliert. Allein im Monat September mussten elf Tote verzeichnet werden.

2022 waren mehr als 60 Personen durch Schiessereien ums Leben gekommen. Ein Rekordwert, der dieses Jahr traurigerweise noch übertroffen werden kann.

Laut der schwedischen Wochenzeitung «Svensk Damtidning» treibt aktuell in Stockholm zudem eine «gewalttätige Bande» ihr Unwesen, die es «auf jüngere Jungen» abgesehen hat. Die Band wähle dabei gerne öffentliche Plätze aus, um gezielt Schulkinder zu belästigen und anzugreifen.

Schulen schickten Warnschreiben an Eltern

Das Schulhaus ist ein Ort, an dem Kinder sich wohl und sicher fühlen sollten. In Stockholm scheint diese Sicherheit nun in Gefahr zu sein. Eine Tatsache, die auch Kronprinzessin Victoria und ihrem Ehemann Prinz Daniel schlaflose Nächte bereiten könnte.

«In einigen Fällen wurden Schläge und Tritte eingesetzt, aber auch Machtspiele, bei denen das Kind zum Beispiel aufgefordert wird, sich vor ihnen zu verbeugen», schreibt «Svensk Damtidning».

Derweil sich in Stockholm gewalttätige Banden umtreiben, fragt sich die Presse, ob Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sich um die Sicherheit ihrer Kinder Estelle und Oscar fürchten müssen? Bild: IMAGO/TT

Diverse Schulen hätten bereits «Warnschreiben» an die Eltern der Schüler*innen verschickt. Das «Campus Manilla», in diesem Elite-Institut drücken die beiden Kinder von Victoria und Daniel die Schulbank, befindet sich mitten im Zentrum des Geschehens.

Die Befürchtung liegt deshalb nahe, dass auch Schüler*innen dieser Schule potenzielle Opfer sein können. Die Polizei von Stockholm wurde deshalb bereits eingeschaltet – und arbeitet daran, «herauszufinden», was es damit auf sich hat.

Mehr Videos aus dem Ressort