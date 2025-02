Grammy Awards 2025 – Red Carpet Sie trug eines der knappesten Dresses des Abends: Taylor Swift sorgte auf dem Red Carpet in einem mit Glitzersteinen bedeckten Kleid mit asymmetrischem Wasserfall-Dekolleté für Furore und erfindet en passant das Oberschenkel-Kettchen. Bild: KEYSTONE Ihres ist mit einem T-Anhänger versehen und lässt spekulieren, ob es für Taylor oder doch Travis steht? Bild: KEYSTONE Sabrina Carpenter, die ein blaues Meerjungfrauen-Kleid mit Federn-Peplum und -Saum trug, benötigte etwas Starthilfe. Bild: IMAGO/Sipa USA Mit zurechtgezupften Federn war sie schliesslich ein Hingucker. Bild: KEYSTONE Ob Charli XCXs modische «brat green»-Ära nun besiegelt ist? Ungewiss. Sicher ist nur, Charli XCX hat mit ihrer mit grauen Volants besetzten Jean-Paul Gaultier Robe mit Korsage-Element voll ins Schwarze getroffen. Denn 2025 heisst es in der Mode: Bühne frei für gedeckte Töne. Bild: KEYSTONE Ein Kleid, das nach Roberto Cavalli schreit: Cardi B wird in der goldenen Pailletten besetzten Robe des italienischen Modehauses zur Wildkatze, Krallen und Cateyes geschminkten Augen sei Dank. Bild: KEYSTONE Auch Cynthia Erivo sollte man nicht zu nahe treten, um zu vermeiden, dass sich eine ihrer Krallen im Luxusfummel verfängt. Bild: IMAGO/Sipa USA Chappell Roans verwandelt sich in eine stilisierte Marie Antoinette mit langen Metallic Nägeln und kunstvollem Make-up. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire St. Vincent setzt auf Armani: Während sie oben Haut zeigt, trägt sie unten sogar zwei Lagen. Das bringt eine besondere Dynamik in den Look. Bild: KEYSTONE Gracie Abrams trug ein cleanes von Hochzeit inspiriertes Kleid von Chanel und gehört ganz sicher zu den best dressed des Abends. Bild: KEYSTONE Provokanter geht es bei Julia Fox zu und her, die auf ein ultrakurzes «Sheer-Dress» setzt. Was da die gelben Spül-Handschuhe sollen? Die Farbe ist ein wiederkehrendes Element in Fox Bildsprache, sei es auf Instagram oder auf dem Single-Cover von «Down the Drain». Bild: KEYSTONE Mehrfach musste Sierra Farrel in ihrem mit Perlen verzierten Kleid, das mit riesigen schimmernden Ärmeln und einem Peplum-Element auf der Hüfte versehen war, auf die Bühne. Als Accessoires gab es Kopfschmuck, opulente Ohrringe, ein voluminöses Kropfband sowie ein Zepter, in dem ihre Dankesrede versteckt war. Bild: IMAGO/Sipa USA Lady Gaga sorgte für gothic Vibes auf dem Red Carpet und kam in einem dramatischen Kleid mit voluminösem Jupe und Lederoberteil mit Keulenärmeln zur Verleihung. Bild: KEYSTONE Ob die Metallic-Dessous oder doch die steinbesetzten Zähne von Willow Smith der wahre Hingucker waren? Bild: KEYSTONE Billie Eilish sorgt für einen Matrosen-inspirierten Moment und zeigt, dass eben auch ein Sonnenhütchen auf dem Red Carpet funktioniert. Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An den Grammys 2025 gab es jede Menge Extravaganz.

Ein genauer Blick auf die Looks lohnt sich besonders, denn die inszenierten Details der Outfits stechen ins Auge. Mehr anzeigen

Die Grammys bieten nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch für die Augen – mit Outfits, die alles andere als kaltlassen.

Beim wichtigsten Event der Musikbranche lohnt es sich auch aus Fashion-Sicht hinzuschauen. Denn Musiker sind in der Regel die Mutigeren unter den Celebrities, wenn es um ihre Outfitwahl geht. Kein Wunder – sie sind es gewohnt, aufzufallen und auf der Bühne pure Extravaganz zu zeigen. Der rote Teppich der 67. Verleihung macht da keine Ausnahme. Ein genauer Blick lohnt sich besonders, denn die inszenierten Details der Outfits stechen ins Auge.

Während es manche lieber, sagen wir mal, minimalistisch mögen – Bianca Censori erschien selbstbewusst fast nackt auf dem roten Teppich – setzen andere auf maximale Sichtbarkeit und nutzen ihren Auftritt als Ode an ihr Album. Da wäre zum Beispiel Chappell Roan, die sich nicht zufällig in eine stilisierte Marie Antoinette mit langen Metallic-Nägeln und kunstvollem Make-up verwandelte. Für ihr Album «The Rise and Fall of a Midwest Princess» posiert sie bereits als eine Art Schönheitskönigin mit blassem Teint und ausdrucksstarkem Make-up.

Und auch die gelben Latexhandschuhe, die in Julia Fox’ sonst monochromem Sheer Dress herausstachen, waren alles andere als Zufall. Gelb ist schliesslich ein wiederkehrendes Element in Fox’ Bildsprache – die Farbe findet sich sowohl in ihren Outfits als auch auf dem provokanten Cover ihrer Single «Down the Drain».

Auch bei Willow Smiths Look lohnte es sich, ins Detail zu gehen: Die Tochter von Will Smith betrat den roten Teppich in einer Blazer-Bikini-Kombi und präsentierte dabei ihre epische Zahnveränderung. Sobald sie in die Kameras lächelte, wurde ihr funkelndes Zahndesign sichtbar – darunter auch ein grüner Zahn.

Zu den besonderen Details zählte ausserdem Taylor Swifts Oberschenkel-Kette mit T-Initiale. Eine Hommage an sich selbst – oder doch an ihren Liebsten Travis?

Und dann wären da noch die riesigen Nägel, die sich als echter Hingucker entpuppten. Zum Glück nicht wortwörtlich – auch wenn die Metallic-Exemplare von Cynthia Erivo definitiv Killerpotenzial haben.