Mitten im tosenden Jubel in Mexiko-Stadt fror plötzlich die Stimmung ein: Der kolumbianische Superstar Maluma unterbrach seinen Auftritt, um eine Mutter im Publikum scharf zu tadeln. Der Grund: Sie hatte ihr einjähriges Baby ohne Gehörschutz zum Konzert gebracht.
«Halten Sie es für eine gute Idee, ein einjähriges Baby zu einem Konzert mit so hohen Dezibelwerten zu bringen? Das Kind weiss nicht einmal, warum es hier ist», rief der 31-Jährige sichtlich verärgert ins Mikrofon. Seine deutlichen Worte lösten tosenden Applaus im Publikum aus.
Maluma, selbst Vater einer einjährigen Tochter, machte unmissverständlich klar: «Das Mindeste wäre, seine Ohren zu schützen. Ich würde mein Kind niemals zu einem Konzert mitnehmen. Sie wedeln damit herum wie mit einem Spielzeug – das Baby will hier nicht sein.»
Der Vorfall reiht sich in eine lange Liste ähnlicher Ereignisse ein. Schon 2014 sorgte ein ähnliches Verhalten bei einem Taylor-Swift-Konzert in Paris für Schlagzeilen, als Eltern ihr Baby inmitten dröhnender Lautsprecher platzierten.
