Der kolumbianische Sänger Maluma reagierte scharf, als er im Publikum ein Kleinkind ohne Ohrschutz entdeckte. Für ihn ist klar: So etwas gefährdet die Gesundheit des Kindes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sänger Maluma unterbrach ein Konzert in Mexiko-Stadt, um eine Mutter zu kritisieren, die ihr einjähriges Baby ohne Gehörschutz mitgebracht hatte.

Er betonte als Vater die Gefahren hoher Lautstärken für Kleinkinder und erhielt dafür Applaus aus dem Publikum.

Der Vorfall erinnert an ähnliche Kontroversen, etwa 2014 bei einem Taylor-Swift-Konzert in Paris. Mehr anzeigen

Mitten im tosenden Jubel in Mexiko-Stadt fror plötzlich die Stimmung ein: Der kolumbianische Superstar Maluma unterbrach seinen Auftritt, um eine Mutter im Publikum scharf zu tadeln. Der Grund: Sie hatte ihr einjähriges Baby ohne Gehörschutz zum Konzert gebracht.

«Halten Sie es für eine gute Idee, ein einjähriges Baby zu einem Konzert mit so hohen Dezibelwerten zu bringen? Das Kind weiss nicht einmal, warum es hier ist», rief der 31-Jährige sichtlich verärgert ins Mikrofon. Seine deutlichen Worte lösten tosenden Applaus im Publikum aus.

«Das Mindeste wäre, seine Ohren zu schützen»

Maluma, selbst Vater einer einjährigen Tochter, machte unmissverständlich klar: «Das Mindeste wäre, seine Ohren zu schützen. Ich würde mein Kind niemals zu einem Konzert mitnehmen. Sie wedeln damit herum wie mit einem Spielzeug – das Baby will hier nicht sein.»

Der Vorfall reiht sich in eine lange Liste ähnlicher Ereignisse ein. Schon 2014 sorgte ein ähnliches Verhalten bei einem Taylor-Swift-Konzert in Paris für Schlagzeilen, als Eltern ihr Baby inmitten dröhnender Lautsprecher platzierten.

