  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sänger Maluma nicht begeistert Mutter bringt Kind an Konzert und wird von Sänger blossgestellt

Samuel Walder

11.8.2025

epa12287676 Colombian singer Maluma performs during his '+Pretty +Dirty' world tour in Mexico City, Mexico, 06 August 2025. EPA/Jose Mendez
KEYSTONE

Der kolumbianische Sänger Maluma reagierte scharf, als er im Publikum ein Kleinkind ohne Ohrschutz entdeckte. Für ihn ist klar: So etwas gefährdet die Gesundheit des Kindes.

Samuel Walder

11.08.2025, 21:29

11.08.2025, 21:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sänger Maluma unterbrach ein Konzert in Mexiko-Stadt, um eine Mutter zu kritisieren, die ihr einjähriges Baby ohne Gehörschutz mitgebracht hatte.
  • Er betonte als Vater die Gefahren hoher Lautstärken für Kleinkinder und erhielt dafür Applaus aus dem Publikum.
  • Der Vorfall erinnert an ähnliche Kontroversen, etwa 2014 bei einem Taylor-Swift-Konzert in Paris.
Mehr anzeigen

Mitten im tosenden Jubel in Mexiko-Stadt fror plötzlich die Stimmung ein: Der kolumbianische Superstar Maluma unterbrach seinen Auftritt, um eine Mutter im Publikum scharf zu tadeln. Der Grund: Sie hatte ihr einjähriges Baby ohne Gehörschutz zum Konzert gebracht. 

«Halten Sie es für eine gute Idee, ein einjähriges Baby zu einem Konzert mit so hohen Dezibelwerten zu bringen? Das Kind weiss nicht einmal, warum es hier ist», rief der 31-Jährige sichtlich verärgert ins Mikrofon. Seine deutlichen Worte lösten tosenden Applaus im Publikum aus.

@stereogum

In Mexico City, @Juan Luis paused his concert to offer parenting advice to a fan who brought their baby [📹: @Gerudito] #Maluma #concert #MexicoCity

♬ original sound - stereogum

«Das Mindeste wäre, seine Ohren zu schützen»

Maluma, selbst Vater einer einjährigen Tochter, machte unmissverständlich klar: «Das Mindeste wäre, seine Ohren zu schützen. Ich würde mein Kind niemals zu einem Konzert mitnehmen. Sie wedeln damit herum wie mit einem Spielzeug – das Baby will hier nicht sein.»

Der Vorfall reiht sich in eine lange Liste ähnlicher Ereignisse ein. Schon 2014 sorgte ein ähnliches Verhalten bei einem Taylor-Swift-Konzert in Paris für Schlagzeilen, als Eltern ihr Baby inmitten dröhnender Lautsprecher platzierten.

Mehr aus dem Ressort

Kinostart «Freakier Friday» // Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Kinostart «Freakier Friday» // Jamie Lee Curtis: «Ich würde mit Carlos Alcaraz den Körper tauschen»

Plötzlich im falschen Körper – was tun? In der witzigen Body-Switch Komödie müssen gleich mehrere Generationen über sich hinauswachsen.  Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan verraten, mit welchen Herausforderungen der Cast am Set zu kämpfen hatte.

06.08.2025

Meistgelesen

So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
Nationalgarde in Washington – was darf Trump überhaupt?
Blitze treffen Elektro-SUV – Insassen bleiben unverletzt
Überreste von Forscher in der Antarktis gefunden – nach 66 Jahren

Mehr aus dem Ressort

Golden Icon Award. Zürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell

Golden Icon AwardZürich feiert irischen Hollywood-Star Colin Farrell

Goldener Leopard für Jackie Chan. «Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen»

Goldener Leopard für Jackie Chan«Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen»

Gewalt, Flucht, Verrat. Die dunkle Vergangenheit von Schlagerstar Michelle

Gewalt, Flucht, VerratDie dunkle Vergangenheit von Schlagerstar Michelle

Videos aus dem Ressort

Willem Dafoe spricht mit blue News italienisch

Willem Dafoe spricht mit blue News italienisch

Willem Dafoe betritt als erster Ehrengast des diesjährigen Locarno Film Festivals die Piazza Grande. Im Interview mit blue News spricht er über den Film «The Birthday Party» und demonstriert seine Italienischkenntnisse.

08.08.2025

Zwergspitz mit Löwenherz – Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Zwergspitz mit Löwenherz – Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

In Vancouver sorgt ein Video für Aufsehen: Ein kleiner Zwergspitz vertreibt einen Bären, der in das Haus seiner Besitzerin eingebrochen war. Die beeindruckende Heldentat zeigt, wie viel Mut in dem Kleinen steckt.

11.08.2025

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Die erste Street Parade war klein, laut und politisch. blue News zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial. Ein Stück Zürcher Kulturgeschichte – direkt aus dem Sommer 1992.

04.08.2025

Willem Dafoe spricht mit blue News italienisch

Willem Dafoe spricht mit blue News italienisch

Zwergspitz mit Löwenherz – Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Zwergspitz mit Löwenherz – Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Mehr Videos