Nach Babypause Helene Fischer gibt Comeback bei Silbereisen

dpa

10.1.2026 - 23:19

Wieder zurück auf der Bühne: Helene Fischer geht dieses Jahr auf grosse Tournee.

Bild: dpa (Archivbild)

Florian Silbereisen begrüsste viele Musikerinnen und Musiker in seiner Show «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten».

Bild: dpa

Im Sommer geht Helene Fischer auf grosse Open-Air-Tournee. Doch schon jetzt meldet sich die Schlagersängerin aus ihrer Babypause zurück – nicht das erste Mal bei einer Silbereisen-Show.

,

DPA, Redaktion blue News

10.01.2026, 23:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Sängerin Helene Fischer ist nach ihrer zweiten Babypause wieder vor einem grossen Publikum live im Fernsehen aufgetreten.
  • Für ihren Auftritt bei Silbereisen hatte Fischer vorab auf Proben verzichtet und war erst kurz vorher zur Show gekommen.
  • Fans konnten zuvor online abstimmen, welche Lieder sie präsentieren soll.
Mehr anzeigen

Sängerin Helene Fischer ist nach ihrer zweiten Babypause wieder vor einem grossen Publikum live im Fernsehen aufgetreten. Die 41-Jährige feierte ihr Comeback in der von Florian Silbereisen moderierten Live-Show «Schlagerchampions – Das grosse Fest der Besten» im Ersten. Viele Fans und einige Kolleginnen und Kollegen waren gekommen, um die Schlägersängerin zurück auf der Bühne willkommen zu heissen. 

Bereits nach der Geburt ihrer ersten Tochter gab Fischer im Juli 2022 ihr TV-Comeback bei einer Show ihres Ex-Partners Silbereisen. Bei den «Schlagerchampions» sang sie auf der Bühne ein Medley aus verschiedenen Songs, darunter Evergreens wie «Atemlos durch die Nacht», «Herzbeben», «Fehlerfrei» oder «Achterbahn».

Fans konnten zuvor online abstimmen, welche Lieder sie präsentieren soll. Im Zuschauerraum der Silbereisen-Show war – wie üblich – Jung und Alt versammelt, um zur Musik zu tanzen und zu singen. «Hot girls listen to Helene Fischer» war zu lesen. Viele Menschen trugen Fan-Shirts mit der Sängerin darauf.

Schlagersängerin ist 41 geworden. So atemlos schön sah Helene Fischer vor 20 Jahren aus

Schlagersängerin ist 41 gewordenSo atemlos schön sah Helene Fischer vor 20 Jahren aus

Fischer unterbrach Ende 2025 Babypause für ARD-Sendung

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht und angekündigt, sich Zeit für ihre Familie zu nehmen. Ende 2025 unterbrach sie überraschend ihre Babypause für einen Auftritt in der ARD-Sendung «Klein gegen Gross» mit Kai Pflaume. Dort stellte sie auch ihr Album «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit» vor. 

Mit ihrem Auftritt bei den «Schlagerchampions» meldet sich die Sängerin nun endgültig aus der Babypause zurück: In diesem Jahr geht sie auf grosse Open-Air-Tournee und will damit ihr Bühnenjubiläum feiern. Bei Silbereisen präsentierte sie eine kleine Version der Showbühne.

Fischer: Ich bin «wahnsinnig glücklich»

Für ihren Auftritt bei Silbereisen am Samstagabend hatte Fischer vorab auf Proben verzichtet und war erst kurz vorher zur Show ins Berliner Velodrom gekommen. «Das ist für sie eine ungewohnte Situation, denn normalerweise bereitet sie sich akribisch auf jedes noch so kleine Detail vor», sagte Silbereisen – dann betrat Fischer die Bühne. 

«Mir geht es fantastisch», sagte die 41-Jährige, nachdem sie «Genau dieses Gefühl» gesungen hatte. Sie sei «wahnsinnig glücklich». 2026 wird Fischers Debütalbum «Von hier bis unendlich» 20 Jahre alt. 

Der Schlagerstar ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert, die beiden haben bereits eine Tochter. Die Musikerin schirmt ihr Privatleben weitgehend ab. Bei den «Schlagerchampions» traten neben Fischer auch Gäste wie Thomas Anders, Oli P., Ben Zucker und die Band Santiano auf.

