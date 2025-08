Nach dem Tod von Tina Turner – Erwin Bach zeigt sich mit neuer Partnerin

Erwin Bach und Tina Turner waren 38 Jahre verheiratet. KEYSTONE

Nach dem Tod von Tina Turner lebte Erwin Bach lange zurückgezogen – nun zeigt sich der Musikmanager mit einer neuen Frau an seiner Seite. Die beiden verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch der gemeinsame Umgang mit Trauer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erwin Bach, Witwer von Tina Turner, zeigte sich erstmals öffentlich mit einer neuen Partnerin, der Amerikanerin Christina L., bei einer Feier am 1. August.

Beide verloren 2023 ihre jeweiligen Lebenspartner und fanden ein Jahr später über Freunde zueinander.

Bach betont, wieder glücklich zu sein und seine neue Beziehung als bereichernd zu empfinden, wünscht sich jedoch Privatsphäre. Mehr anzeigen

Am 24. Mai 2023 starb Tina Turner (†83) friedlich in ihrer Villa Algonquin in Küsnacht ZH – und zurück blieb Erwin Bach (69), ihr Ehemann, Seelenverwandter, Lebensretter. Tagelang legten Fans Blumen, Kerzen und Gebetsbänder am Gartentor nieder. Für Millionen war Tina ein Weltstar – für ihn war sie die Liebe seines Lebens.

Seit 1985 an ihrer Seite, 2013 glamourös verheiratet, stand Bach stets im Schatten des Ruhms, aber immer im Zentrum ihres Herzens. Als Tina krank wurde, spendete er ihr sogar eine Niere. Ein Akt der Liebe, wie man ihn selbst in der Welt der ganz Grossen selten sieht.

Nach ihrem Tod zog sich Bach aus der Öffentlichkeit zurück. Bis jetzt, wie der «Blick» berichtet.

Frisches Glück an der Seite einer neuen Frau

Am 1. August lud der Musikmanager zur Nationalfeiertagsparty auf sein Anwesen in Stäfa ZH. Er zeigte sich erstmals mit seiner neuen Partnerin, Christina L., wie der Blick sie nennt, einer Amerikanerin um die 60, kunstinteressiert, opernverliebt, seit Jahren in der Nähe von Gstaad zuhause.

Tina Turner verstarb im Jahr 2023. imago images/Mandoga Media

«Wir möchten unsere Privatsphäre schützen», sagt Bach gegenüber Blick. Christina sei keine Person des öffentlichen Lebens. Kennengelernt hätten sie sich rund ein Jahr nach Tinas Tod – bei einer Einladung von Freunden. Der Zufall führte sie zusammen – das Schicksal verbindet sie.

Zwei, die den Verlust kennen – und das Leben wiederentdecken

Auch Christina hat 2023 ihren Mann verloren – einen Topmanager und Philanthropen. Zwei Menschen, die Trauer kennen. Und Liebe. Jetzt teilen sie beides – neu.

Musikalisch ticken sie unterschiedlich: sie liebt die Oper, er den Pop und Rock. Doch das sehen beide nicht als Gegensatz – sondern als bereichernde Harmonie.

«Ich bin wieder glücklich»

Das Anwesen in Stäfa – 70 Millionen Franken schwer, mit zehn historischen Gebäuden, Pool, Teich und Bootssteg – war einst Rückzugsort für Tina und Erwin. Jetzt ist es sein Zuhause. Und der Ort, an dem er die Freude zurückgewonnen hat.

«Ich bin dankbar für mein Leben – und für die neue Liebe», sagt Erwin Bach. «Jetzt kann ich wieder glücklich sein.»