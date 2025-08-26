  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bizarrer Vorfall US-Rapper spaziert nackt durch Los Angeles – Anklage

dpa

26.8.2025 - 06:21

Die Staatsanwaltschaft in LA erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rapper. (Archivbild)
Die Staatsanwaltschaft in LA erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rapper. (Archivbild)
Bild: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Ein bizarrer Vorfall im nächtlichen Los Angeles bringt den Rapper Lil Nas X in die Schlagzeilen. Nun muss sich der Sänger wegen Vorwürfen der Körperverletzung bei seiner Festnahme verantworten.

DPA

26.08.2025, 06:21

26.08.2025, 06:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lil Nas X ist wegen Körperverletzung von Polizeibeamten angeklagt worden.
  • Der «Old Town Road»-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen.
  • Er wurde von Polizisten aufgegriffen, dabei eskalierte die Situation, die zu den Vorwürfen führte.
  • Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.
Mehr anzeigen

Nach der schlagzeilenträchtigen Festnahme von US-Rapper Lil Nas X in Los Angeles muss sich der 26-Jährige in vier Anklagepunkten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. Der Rapper plädierte am Montag (Ortszeit) auf nicht schuldig. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft drohen im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten bis zu fünf Jahre Haft. 

«Jeder, der Polizeibeamte angreift, muss mit ernsthaften Folgen rechnen, egal, wer sie sind oder wie berühmt sie sein mögen», sagte Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman in einer Mitteilung. 

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, sass seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die zuständige Richterin legte nun eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75'000 Dollar fest. Das Sprecherteam des Rappers reagierte auf eine Anfrage der dpa zunächst nicht. 

Lil Nas X am Montag bei der Anklage vor einem Gericht in Los Angeles.
Lil Nas X am Montag bei der Anklage vor einem Gericht in Los Angeles.
Bild: Keystone/Frederic J Brown/Pool Photo via AP

Schlagzeilenträchtiger Vorfall

Der «Old Town Road»-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen, dabei eskalierte die Situation, die zu den Vorwürfen führte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. 

Der Rapper sei anfangs wegen Verdachts auf Drogeneinnahme in ein Spital gebracht worden, dann in Untersuchungshaft gekommen, teilte ein Polizeisprecher der «Los Angeles Times» mit. 

Gesundheitliche Probleme häufen sich

Der Vorfall reiht sich in eine Serie gesundheitlicher Probleme ein, die Lil Nas X in diesem Jahr plagten. Im April teilte der Rapper, der mit seinem Hit «Old Town Road» weltberühmt wurde, auf Social Media mit, dass er unter einer teilweisen Gesichtslähmung leide. Einen Monat später musste er seinen geplanten Hauptauftritt beim Outloud Pride Music Festival in West Hollywood absagen.

Laut Quellen waren damals psychische Probleme der Grund für die Absage. Das Festival erklärte in einer offiziellen Mitteilung: «Wir stehen in engem Kontakt mit Lil Nas X und seinem Team bezüglich eines andauernden medizinischen Problems.» Der Rapper selbst betonte damals: «Nach meinem kürzlichen Krankenhausaufenthalt muss ich – wie alle von euch – meine Gesundheit priorisieren und wieder zu 100 Prozent gesund werden.»

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum «Montero».

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF
Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum

Mehr zu Lil Nas X

Musik. Lil Nas X aus Country-Charts verbannt

MusikLil Nas X aus Country-Charts verbannt

Tanz mit dem Teufel. Der konservative Albtraum thront an der Spitze der Charts

Tanz mit dem TeufelDer konservative Albtraum thront an der Spitze der Charts

Kolumne am Mittag. Schwuler Lil Nas X sammelt auf Youtube Dislikes und ist stolz darauf

Kolumne am MittagSchwuler Lil Nas X sammelt auf Youtube Dislikes und ist stolz darauf