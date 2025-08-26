Die Staatsanwaltschaft in LA erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rapper. (Archivbild) Bild: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Ein bizarrer Vorfall im nächtlichen Los Angeles bringt den Rapper Lil Nas X in die Schlagzeilen. Nun muss sich der Sänger wegen Vorwürfen der Körperverletzung bei seiner Festnahme verantworten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lil Nas X ist wegen Körperverletzung von Polizeibeamten angeklagt worden.

Der «Old Town Road»-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen.

Er wurde von Polizisten aufgegriffen, dabei eskalierte die Situation, die zu den Vorwürfen führte.

Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben. Mehr anzeigen

Nach der schlagzeilenträchtigen Festnahme von US-Rapper Lil Nas X in Los Angeles muss sich der 26-Jährige in vier Anklagepunkten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Grammy-Preisträger Körperverletzung in drei Fällen sowie Widerstand gegen einen Polizisten vor. Der Rapper plädierte am Montag (Ortszeit) auf nicht schuldig. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft drohen im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten bis zu fünf Jahre Haft.

«Jeder, der Polizeibeamte angreift, muss mit ernsthaften Folgen rechnen, egal, wer sie sind oder wie berühmt sie sein mögen», sagte Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman in einer Mitteilung.

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, sass seit seiner Festnahme am Donnerstag in Untersuchungshaft. Die zuständige Richterin legte nun eine Kaution zur Freilassung in Höhe von 75'000 Dollar fest. Das Sprecherteam des Rappers reagierte auf eine Anfrage der dpa zunächst nicht.

Lil Nas X am Montag bei der Anklage vor einem Gericht in Los Angeles. Bild: Keystone/Frederic J Brown/Pool Photo via AP

Schlagzeilenträchtiger Vorfall

Der «Old Town Road»-Sänger war vorige Woche in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall. Er wurde von Polizisten aufgegriffen, dabei eskalierte die Situation, die zu den Vorwürfen führte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.

Der Rapper sei anfangs wegen Verdachts auf Drogeneinnahme in ein Spital gebracht worden, dann in Untersuchungshaft gekommen, teilte ein Polizeisprecher der «Los Angeles Times» mit.

Gesundheitliche Probleme häufen sich

Der Vorfall reiht sich in eine Serie gesundheitlicher Probleme ein, die Lil Nas X in diesem Jahr plagten. Im April teilte der Rapper, der mit seinem Hit «Old Town Road» weltberühmt wurde, auf Social Media mit, dass er unter einer teilweisen Gesichtslähmung leide. Einen Monat später musste er seinen geplanten Hauptauftritt beim Outloud Pride Music Festival in West Hollywood absagen.

Laut Quellen waren damals psychische Probleme der Grund für die Absage. Das Festival erklärte in einer offiziellen Mitteilung: «Wir stehen in engem Kontakt mit Lil Nas X und seinem Team bezüglich eines andauernden medizinischen Problems.» Der Rapper selbst betonte damals: «Nach meinem kürzlichen Krankenhausaufenthalt muss ich – wie alle von euch – meine Gesundheit priorisieren und wieder zu 100 Prozent gesund werden.»

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum «Montero».