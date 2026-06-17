Italienischer ArztMichelle Hunziker zeigt erstes Foto mit neuer Liebe
Carlotta Henggeler
17.6.2026
Es ist das heisseste Liebesgerücht des Sommers: Michelle Hunziker und der römische Zahnarzt und Schauspieler Giulio Berruti. Nun setzt die Entertainerin den Spekulationen ein Ende – mit einem ersten innigen Foto auf Instagram.
Michelle Hunziker zeigt jetzt ihre Liebe ganz offen. Die Schweizer Moderatorin hat auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit ihrem Partner Giulio Berruti veröffentlicht. Das innige Kuschelbild zeigt die beiden bei Sonnenuntergang als Silhouetten – ein romantischer Moment, der kaum Raum für Zweifel lässt.
Der 41-jährige Giulio Berruti ist in Italien vor allem als Schauspieler bekannt und stand bereits für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.
Parallel zu seinem Zahnmedizinstudium baute sich Giulio Berruti eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler auf. Heute arbeitet der Römer sowohl vor der Kamera als auch als Zahnarzt – eine ungewöhnliche Kombination, die ihn in Italien zu einer bekannten Persönlichkeit gemacht hat.
Hunziker soll neue Liebe im Dezember kennengelernt haben
Die Liebesgeschichte mit Hunziker soll im vergangenen Dezember bei einer Veranstaltung in der Schweiz begonnen haben, die sie moderierte.
Und Berruti passt gut ins bisherige Liebesleben von Michelle Hunziker, wie die Timeline zeigt.
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Für eine neue Tourismus-Kampagne ist Michelle Hunziker in den Lokstand geklettert und hat eine SBB-Lok in den Zürich HB manövriert. Dort hat sie blue News verraten, welche Reise sie noch gerne unternehmen würde.