Michelle Hunziker hat auf Instagram dieses romantische Foto veröffentlicht. Es zeigt sie innig mit dem römischen Arzt Giulio Berruti. Instagram/therealhunzigram

Es ist das heisseste Liebesgerücht des Sommers: Michelle Hunziker und der römische Zahnarzt und Schauspieler Giulio Berruti. Nun setzt die Entertainerin den Spekulationen ein Ende – mit einem ersten innigen Foto auf Instagram.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker hat ihre Beziehung zu Giulio Berruti erstmals offiziell gemacht. Auf Instagram veröffentlichte sie ein romantisches Foto der beiden bei Sonnenuntergang.

Der 41-jährige Römer ist sowohl Zahnarzt als auch Schauspieler. In Italien ist er durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen bekannt.

Kennengelernt haben sich Hunziker und Berruti laut Berichten im vergangenen Dezember bei einer Veranstaltung in der Schweiz. Das neue Foto beendet die bisherigen Liebesspekulationen. Mehr anzeigen

Michelle Hunziker zeigt jetzt ihre Liebe ganz offen. Die Schweizer Moderatorin hat auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit ihrem Partner Giulio Berruti veröffentlicht. Das innige Kuschelbild zeigt die beiden bei Sonnenuntergang als Silhouetten – ein romantischer Moment, der kaum Raum für Zweifel lässt.

Schon seit einiger Zeit schwärmt Hunziker öffentlich von ihrer Beziehung zum 41-jährigen Italiener. Mit dem neuen Schnappschuss gewährt sie ihren Fans nun erstmals einen direkten Einblick in ihr Liebesglück. Auf den veröffentlichten Bildern wirken die beiden vertraut und verliebt.

Der 41-jährige Giulio Berruti ist in Italien vor allem als Schauspieler bekannt und stand bereits für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.

Parallel zu seinem Zahnmedizinstudium baute sich Giulio Berruti eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler auf. Heute arbeitet der Römer sowohl vor der Kamera als auch als Zahnarzt – eine ungewöhnliche Kombination, die ihn in Italien zu einer bekannten Persönlichkeit gemacht hat.

Hunziker soll neue Liebe im Dezember kennengelernt haben

Die Liebesgeschichte mit Hunziker soll im vergangenen Dezember bei einer Veranstaltung in der Schweiz begonnen haben, die sie moderierte.

Und Berruti passt gut ins bisherige Liebesleben von Michelle Hunziker, wie die Timeline zeigt.