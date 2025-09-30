Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen

Zu wenig gewusst: Kandidatin Julia Zeiher musste die RTL-Show «Wer wird Millionär?» mit nur 500 Euro verlassen. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Tragödie und Komödie liegen in der TV-Show «Wer wird Millionär?» nah beieinander. Während zwei Kandidatinnen mit der Sicherheitsvariante abstürzten, wurde bei anderen der Mut belohnt. Moderator Jauch fühlte sich derweil beleidigt ...

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer in der TV-Show «Wer wird Millionär?» nur auf Sicherheit spielt, hat bei Moderator Günther Jauch einen schweren Stand.

Das bekam eine Kandidatin zu spüren, die mit 500 Euro die Sendung verlassen musste.

Immerhin gab es am Ende der RTL-Sendung ein kleines Trostpflaster von Moderator Jauch. Mehr anzeigen

«Angstvariante» nannte Günther Jauch die Wahl der Spieltaktik mit nur drei Jokern, für die sich Überhangkandidatin Julia Zeiher entschieden hatte.

Eigentlich sollte diese Strategie die Kandidatin aus Untereisesheim in Baden-Württemberg bei der 16'000-Euro-Stufe absichern. Doch dazu muss man diese Hürde erst mal überwinden.

Das wirkte schon bei der ersten Frage des Abends unwahrscheinlich: Bei der 1000er-Marke liess sich Julia Zeiher durch eine Nachfrage von Jauch verunsichern.

«Ich kann doch nicht jetzt schon einen Joker nehmen», dachte Julia Zeiher laut. «Sie können ja in Tränen ausbrechen und einfach gehen und die drei Joker einfach mitnehmen», ätzte Günther Jauch.

Sie blieb bei der richtigen Antwort, doch auch bei 2000 Euro war sie nicht souverän: «Keineswegs brenzlig wird es beim Auftreten welcher Insekten, da sie vollkommen harmlos sind?», wollte Moderator Jauch wissen: Glutflöhe, Flammenschaben, Brandläuse oder Feuerwanzen?

Jauch: «Das heisst hier nicht ‹betreutes Vorsagen›!»

Er trat nach: «Sie haben ja nur drei Joker genommen, also die Schwabenvariante – das ist Eigenverschulden.» Ihr Mann rettete die Kandidatin als Telefonjoker: Er riet korrekt zu den «Feuerwanzen».

Auch bei der 4000er-Marke blieb die Überhangkandidatin unsicher. «Ähnlich wie ‹twittern› wird wohl auch welches Verb seinen Namensgeber, der seinen Dienst im Mai eingestellt hat, überdauern?», lautete die Frage. Die Antwortmöglichkeiten: Googeln, simsen, skypen und facebooken.

Nach dem 50:50-Joker verblieben «simsen» und «skypen». Hilfesuchend wandte sich Julia Zeiher mit ihrer Vermutung für «simsen» an den Moderator, doch der wurde streng:

«Das heisst hier nicht ‹betreutes Vorsagen›!» Die Kandidatin blieb bei ihrer These und plumpste unsanft auf 500 Euro. Gefragt war «skypen».

Günther Jauch spielt beleidigte Leberwurst

Zum Trost gab es ein Update eines Autogramms von Jauch. Bereits vor 22 Jahren hatte der Moderator der heutigen Kandidatin eine signierte Autogrammkarte zum elften Geburtstag geschenkt.

Als er andeutete, dass Julia Zeiher die heutige Karte im Internet verkaufen könne, erwiderte diese: «Ich warte mal lieber noch so zehn Jahre oder 22.»

Jauch spielte beleidigte Leberwurst: «Nach dem Motto: Tote bringen höhere Preise – ich danke Ihnen. Nur weil ich nicht mehr gut zu Fuss bin, so gemein» Er spielte damit auf seinen Unfall an, aufgrund dessen er noch heute Krücken im Studio dabei hatte.

Jauch: «Kommt da nicht auch Henry Maske her?»

«Kommt da nicht auch Henry Maske her?», erkundigte sich Günther Jauch bei Kandidatin Babette Rüster. Die Kandidatin bestätigte dies. Wie ihre Vorgängerin wählte sie die Variante mit drei Jokern. «Auch defensiv», kommentierte Jauch.

Bei der 8000-Euro-Frage verbrauchte Babette Rüster den letzten ihrer drei Joker: «Welche beiden Berühmtheiten, die am 9. April zusammen 85 Jahre alt wurden, trennen auf den Tag genau fünf Jahre?» Clueso und Tim Bendzko, Anne Will und Motsi Mabuse, Philipp Lahm und Marco Reus oder Juli Zeh und Rita Falk?

Nach dem 50:50-Joker entschied sie sich für Anne Will und Motsi Mabuse. Korrekt gewesen wäre allerdings Clueso und Tim Bendzko. Wie ihre Vorgängerin musste sich Babette Rüster mit 500 Euro zufriedengeben.

Kandidat lebt zwischen 1000 Pflanzen

«Das ist nicht glücklich gelaufen», kommentierte Günther Jauch den vermeintlichen Fluch der Drei-Joker-Variante. «Dann machen wir jetzt vier», entschied Kandidat Alexander Krein. Nach der 2000er-Marke nahm sich Jauch Zeit für den obligatorischen Smalltalk.

Dabei erfuhr er: Der Projektmanager im Eventbereich sei Flora-Fan und habe in einer 66 Quadratmeter Wohnung über 100 Pflanzen untergebracht.

Die teuerste davon habe ihn über 1000 Euro gekostet. «Und Sie leben mit ihm in einem Dschungel?», fragte Jauch die mitgereiste Partnerin. Die bestätigte: «Aber ich finde es süss.»

