Darum verzichtet Hulk Hogans Tochter Brooke aufs Millionen-Erbe

Brooke Hogan verzichtet auf das Erbe ihres Vaters Hulk Hogan. Bild: AP Photo/Henny Ray Abrams

Nach dem Tod der Wrestling-Legende Hulk Hogan steht nun die Regelung der Erbschaft an. Wer wohl keinen Heller bekommt, ist Tochter Brooke. Im Sinne des Vaters wäre das aber nicht.

twfl Wilhelm Flemmer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hulk Hogans Tochter Brooke wird wohl nichts von ihrem Vater erben.

Die 37-Jährige verzichtet angeblich freiwillig auf ihren Anteil.

Brooke soll sich schon vor Jahren aus dem Testament ihres Vaters gestrichen haben lassen.

Das Vermögen Hulk Hogans wird auf bis zu 24 Millionen Franken geschätzt.

Die Wrestling-Legende starb am 24. Juli mit 71 Jahren. Mehr anzeigen

Hulk Hogans Tod erschütterte nicht nur seine Fans. Die Wrestling-Legende starb am 24. Juli im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Herzstillstandes. Sein Vermögen wird auf bis zu 30 Millionen US-Dollar geschätzt, umgerechnet 24 Millionen Franken. Wer davon vermutlich keinen Heller bekommen wird, ist Tochter Brooke. Allerdings wäre das nicht im Sinne Hulk Hogans, der mit Brooke seit 2023 keinen Kontakt mehr hatte. Die 37-Jährige verzichtet angeblich freiwillig auf ihren Anteil.

Wie das Boulevardblatt «TMZ» von namentlich nicht genannten Quellen erfahren haben will, soll Brooke Hogan bereits vor zwei Jahren ihren Wunsch geäussert haben, aus dem Testament ihres Vaters gestrichen zu werden. Der Grund: Angeblich wollte sie in keine finanziellen Streitigkeiten verwickelt werden. Ausserdem, so heisst es weiter im Bericht, traue sie «keinem einzigen Menschen» aus dem Umfeld ihres Vaters über den Weg.

Brooke bekommt dennoch «etwas Geld»

Über das Thema, dass es Menschen gebe, die ihn nur ausnutzen wollten, habe Brooke Hogan mit ihrem Vater lange vor ihrem Bruch gesprochen, heisst es weiter. Sie wollte ihn vor diesen Menschen schützen. Doch nachdem sie sich jahrelang mit ihrem Vater über die Angelegenheit gestritten hatte, habe sie sich schliesslich an dessen Finanzverwalter gewandt und gebeten, als Begünstigte gestrichen zu werden. Sie sei traurig gewesen, dass ihr Vater ihr nicht vertraut habe.

Brooke Hogan verzichtet zwar auf ihren Erbschaftsanteil, ganz leer ausgehen wird die TV-Persönlichkeit und Schauspielerin jedoch nicht. Laut «TMZ» wird sie «etwas Geld» aus der «kleinen Lebensversicherung» erhalten, die Hulk Hogan abgeschlossen habe. Das Geld will sie demnach in die College-Fonds ihrer Kinder investieren.

Emotionaler Abschied von Vater

Obwohl die beiden zuletzt keinen Kontakt mehr hatten, war die Beziehung zwischen Brooke und Hulk Hogan offenbar nicht zerrüttet. Davon zeugen auch die emotionalen Posts, die Brooke am Dienstag auf Instagram veröffentlicht hat. In dem einen Eintrag schreibt sie zu einer Serie von Bildern, auf denen sie mit ihrem Vater zu sehen ist: «Du warst mein Ein und Alles, und ich werde für immer dein Mädchen sein.» Sie sei stolz, seine Tochter zu sein und ihre Verbindung werde ewig halten. «Ich liebe dich mehr als alle Sterne am Himmel.»

Brooke Hogan kennt man nicht nur als Tochter von Wrestling-Legende Hulk Hogan. Bekanntheit erlangte sie auch durch die Reality-Serie «Hogan Knows Best», in der sie vier Staffeln lang zusammen mit ihrem Vater, ihrem Bruder Nick und ihrer Mutter Linda zu sehen war. Später erhielt sie ihre eigene Serie, doch «Brooke Knows Best» wurde schon nach zwei Staffeln eingestellt. Im Juni 2022 heiratete Brooke den ehemaligen NHL-Star Steven Oleksy, dessen Nachnamen sie angenommen hat. Im Januar wurden die beiden Eltern von Zwillingen.