Die Schauspielerin machte dies auf Instagram öffentlich. Hintergrund ist die Debatte um ihre Deepfake-Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen, die durch eine «Spiegel»-Recherche bekannt wurden. Seither erhält Fernandes viel Zuspruch – gleichzeitig sieht sie sich im Netz auch heftigen Anfeindungen ausgesetzt.
Zu einem Foto schrieb sie: «Morgen um 17.30 Uhr findet in Hamburg am Rathausmarkt eine Demo statt. Ich hatte geplant, hinzugehen und zu sprechen. Inzwischen gibt es jedoch ernsthafte Sicherheitsbedenken wegen Morddrohungen gegen mich.»
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