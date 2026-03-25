Gegen die Moderatorin Collien Fernandes hat es Morddrohungen gegeben. Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin sagte daraufhin ihre Teilnahme an einer Demonstration in Hamburg ab. Bild: KEYSTONE

Schauspielerin Collien Fernandes sagt ihren geplanten Auftritt bei einer Demo in Hamburg kurzfristig ab. Der Grund: konkrete Morddrohungen und wachsende Sicherheitsbedenken.

Redaktion blue News Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Collien Fernandes wollte bei einer Demo am Hamburger Rathausmarkt sprechen, sagte jedoch aus Sicherheitsgründen ab: Sie hatte Morddrohungen erhalten.

Hintergrund sind ihre Deepfake-Vorwürfe gegen Christian Ulmen, die durch eine «Spiegel»-Recherche öffentlich wurden.

Neben viel Unterstützung sieht sich die Schauspielerin im Netz auch massiven Hasskommentaren und Drohungen ausgesetzt. Mehr anzeigen

Collien Fernandes wollte am morgigen Donnerstag eigentlich bei einer Demonstration in Hamburg auftreten. Aufgrund konkreter Sicherheitsbedenken sagte sie ihre Teilnahme jedoch kurzfristig ab.

Die Schauspielerin machte dies auf Instagram öffentlich. Hintergrund ist die Debatte um ihre Deepfake-Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen, die durch eine «Spiegel»-Recherche bekannt wurden. Seither erhält Fernandes viel Zuspruch – gleichzeitig sieht sie sich im Netz auch heftigen Anfeindungen ausgesetzt.

Zu einem Foto schrieb sie: «Morgen um 17.30 Uhr findet in Hamburg am Rathausmarkt eine Demo statt. Ich hatte geplant, hinzugehen und zu sprechen. Inzwischen gibt es jedoch ernsthafte Sicherheitsbedenken wegen Morddrohungen gegen mich.»