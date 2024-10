Bauer Konny verlor seine grosse Liebe an den Krebs

Konny aus Niedersachsen mit Hofdame Doris. RTL

Ein Schicksalsschlag veränderte das Leben von Bauer Konny: Vor Jahren verlor er seine erste Frau an den Krebs. Heute lebt er allein auf seinem Hof und hofft, bei «Bauer sucht Frau» endlich wieder die Liebe zu finden.

Nach dem frühen Tod seiner Partnerin lebt Konny nun allein auf einem Hof mit rund 135 Tieren und drei Hektar Land, das sie gemeinsam aufgebaut hatten.

In der Sendung teilt er, dass seine zukünftige Partnerin sowohl ihn als auch seine tierischen Mitbewohner akzeptieren sollte. Mehr anzeigen

Bei «Bauer sucht Frau» hoffen Landwirte und Bäuerinnen, die grosse Liebe zu finden. Und einigen ist es auch gelungen.

In der aktuellen Staffel versucht Bauer Konny (61) nun ebenfalls sein Glück. Auf seinem Hof, wo er noch allein lebt, kümmert er sich um rund 135 Tiere und bewirtschaftet drei Hektar Land. Doch das war nicht immer sein Alltag.

Konny erzählt, dass er einst mit seiner Frau zusammen auf dem Hof lebte. Sie unterstützte ihn in seinem Traum, einen eigenen Hof zu besitzen: «Ich wollte neu bauen, aber das wurde in unserer Siedlung nicht genehmigt. Da dachte ich mir: Dann kaufe ich eben einen Resthof. Das haben wir dann gemacht», erinnert sich der 61-Jährige heute.

Konnys erste Frau starb an Krebs

Konny hat einen Schicksalsschlag erlitten, wie er in der Kuppelshow erzählt.

In einem Gespräch mit dem Bauernreporter Ralf Herrmann offenbarte er nun, dass sein privates Glück mit seiner ersten Frau tragisch endete. Kurz nach dem Kauf des Hofes, den das Paar sich gemeinsam aufgebaut hatte, erhielt seine Frau die niederschmetternde Diagnose Krebs.

Mit emotionalen Worten erinnert sich Konny an diese schwere Zeit: «Meine erste Frau, die ist verstorben. Sie hatte Krebs.» Noch 14 Jahre nach ihrem Tod ist die Trauer für den Landwirt spürbar.

Der Verlust seiner Frau prägt das Leben von Landwirt Konny bis heute tief. Bauer Konny erinnert sich noch heute an den letzten Abend, den er mit ihr im Krankenhaus verbrachte. «Sie hat einen Tag im Krankenhaus gelegen. Ich sollte dort auch übernachten ... und in derselben Nacht ist sie dann verstorben», berichtet er emotional. Besonders bewegend: «Sie ist praktisch in meinen Armen verstorben.»

Dieses schmerzhafte Erlebnis hat Konny schwer gezeichnet. Als Maurer und Bauer hatte er sich mit seiner Frau den Traum vom eigenen Hof erfüllt, doch der frühe Tod seiner Partnerin liess ihn allein zurück. Heute lebt er zusammen mit seinen Pfauen, Pferden und anderen Tieren auf drei Hektar Land und hofft, bei «Bauer sucht Frau» eine neue Liebe zu finden. Die Frau an seiner Seite, so wünscht er sich, sollte nicht nur ihn, sondern auch sein tierisches Familienmitglied ins Herz schliessen können.

