2016 machten Katy Perry und Orlando Bloom ihre Beziehung öffentlich. Anfang Juli 2025 gaben sie ihre Trennung bekannt. KEYSTONE

Katy Perry und Orlando Bloom haben Anfang Juli ihre Trennung bekannt gegeben. Trotzdem verbringen sie weiterhin Zeit miteinander. Aktuelle Bilder zeigen die sie gemeinsam auf der Luxusjacht von Jeff Bezos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katy Perry und Orlando Bloom wurden gemeinsam mit ihrer auf der Luxusjacht von Jeff Bezos gesichtet, trotz ihrer offiziellen Trennung Anfang Juli.

Bloom war allein bei Bezos-Hochzeit in Venedig dabei, während Perry wegen ihrer Tour in Australien fehlte.

Die beiden Stars betonen, dass sie weiterhin als Familie auftreten wollen und ihre Beziehung nun ganz auf das gemeinsame Elternsein ausrichten. Mehr anzeigen

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) haben kürzlich ihre Trennung bekannt gegeben, doch das hindert sie nicht daran, weiterhin zusammen aufzutreten.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Daisy Dove (4) machen zusammen mit Jeff Bezos und Lauren Sánchez Ferien auf deren Luxusjacht. Das zeigen Bilder, die von der britischen «Daily Mail» veröffentlicht wurden.

Katy Perry vacationing in Capri with Orlando Bloom, Jeff Bezos and Lauren Sánchez. pic.twitter.com/wAiMcpOwba — KATY GALLERY (@PKPGallery) July 8, 2025

Bezos und Sánchez haben Ende Juni in Venedig geheiratet. Das Paar ist schon länger mit Bloom und Perry befreundet. Doch nur Bloom war an der Hochzeit anwesend, Perry war währenddessen auf Tournee in Australien.

Anfangs Juli erklärten Katy Perry und Orlando Bloom ihre Trennung dann offiziell. Das Paar habe seine Beziehung in den vergangenen Monaten auf die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter ausgerichtet, hiess es in einer Mitteilung von Vertretern der beiden Stars, die in mehreren US-amerikanischen Boulevardmagazinen zitiert wurde.

Ihre oberste Priorität sei es, ihrer Tochter Daisy Dove eine liebevolle und stabile Umgebung zu bieten. Trotz der Trennung möchten sie weiterhin als Familie auftreten und betonen den gegenseitigen Respekt, der ihre Erziehung prägt.

Die Beziehung zwischen Katy Perry und Orlando Bloom begann 2016. 2019 verlobten sie sich, und im August 2020 kam ihre Tochter Daisy zur Welt. Orlando Bloom hat zudem einen Sohn aus seiner früheren Ehe mit dem australischen Model Miranda Kerr.

Mehr aus dem Ressort