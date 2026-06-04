Loredana und Karim Adeyemi sind seit Oktober 2024 verheiratet. (Archivbild) Getty Images / Andreas Rentz

Nach der 450'000-Euro-Strafe wegen verbotener Waffen meldet sich Karim Adeyemi zu Wort. In der Doku-Serie «Loredana & Karim» schildert der Fussballer, weshalb er die Gegenstände bestellte, und erzählt von einem traumatischen Einbruch, während die Familie im Haus war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karim Adeyemi erklärt in der Doku «Loredana & Karim», dass er die später beanstandeten Waffen über eine frei zugängliche Mystery Box bestellte und deren Besitz nicht für illegal hielt.

Die daraus entstandenen Schlagzeilen empfanden er und Loredana als überzogen.

Wenige Monate später wurde bei Adeyemi und Loredana eingebrochen, während sie mit ihrer Familie im Haus waren.

Besonders belastend war für das Paar der Verlust des Gefühls von Sicherheit im eigenen Zuhause. Loredana kritisiert scharf, dass die Einbrecher trotz anwesender Familie ins Haus eindrangen. Mehr anzeigen

Ende 2025 wurde Karim Adeyemi vor einem Gericht zu einer Strafe von 450'000 Euro verurteilt. Grund dafür war eine sogenannte Mystery Box, die der Fussballer im Internet bestellt hatte. Die Überraschungsbox enthielt Waffen, die der 24-Jährige ohne entsprechende Erlaubnis nicht besitzen durfte – unter anderem einen Schlagring und ein Springmesser.

«Es war eine Jagdseite oder irgendwie so was», erklärt Adeyemi in der Prime-Video-Serie «Loredana & Karim». Sein Gedanke sei damals gewesen: «Ich komme locker drauf, also kann es niemals illegal sein.» Ehefrau Loredana springt ihm zur Seite: «Wenn du es einfach im Internet offen bestellen kannst, geht man ja nicht davon aus.»

Die folgenden Negativschlagzeilen in den Medien fasst der Fussballer in der Doku zusammen: «Die wollten mich auseinandernehmen.»

Loredana verurteilt derweil Schlagzeilen von Boulevard-Medien wie der «Bild»: «Die wissen, das hört sich dann für die Leute nach krassem Waffenbesitz an.» Dabei würde sich die Höhe der Tagessätze am Einkommen des Verurteilten orientieren. Und das sei im Falle Adeyemis eben sehr hoch.

Sportstars Opfer von kriminellen Banden

«Man muss sich selbst verteidigen können», erklärt Karim Adeyemi zumindest teilweise seine Intention hinter dem Kauf. Fakt ist: Dortmund gehört zu den zehn gefährlichsten Städten Deutschlands mit Blick auf die Kriminalitätsrate. «Wenn du wohlhabend bist und in einer schönen Ecke wohnst, musst du aufpassen», bestätigt in der Prime-Doku-Serie auch Adeyemis BVB-Kollege Emre Can. Bei ihm sei schon mehrfach der Versuch eines Einbruchs unternommen worden: «Meine Frau kann nicht mehr alleine zu Hause bleiben.»

Auch bei Karim Adeyemi und Loredana wurde wenige Monate nach dem Mystery-Box-Skandal eingebrochen – und zwar, während das Ehepaar samt Loredanas Tochter Hana zu Hause war. Nach dem Abendessen seien sie beim Kartenspielen im Wohnzimmer des Hauses gesessen, beschreibt Loredana. Währenddessen seien, gegen 20.30 Uhr, Einbrecher in die obere Etage eingestiegen und hätten sich im Ankleidezimmer die Taschen vollgemacht. «Wir haben nichts gehört», versichert Karim Adeyemi.

Loredana hässig: «Das ist das allerletzte»

Erst um 2 Uhr nachts habe das Paar Loredanas Assistentin aufgeweckt und sie darauf hingewiesen: «Alles ist weg.» Die Diebe, deren Tat auf den Videos von Sicherheitskameras in der Doku zu sehen ist, erbeuteten unter anderem Schmuck und Taschen. «Ich war erst einmal unter Schock», gesteht Loredana. Elf Minuten hätten sich die Diebe im Haus aufgehalten: «Das ist ein Wahnsinn, dass sie sich so Zeit gelassen haben.»

Es sei weniger der Schaden selbst, sondern vielmehr das verloren gegangene Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden, das laut Loredana belastend sei: «Das kostet sehr viel für uns.» An die Diebe formuliert sie in der Prime-Video-Serie eine unmissverständliche Botschaft: «Das Allerletzte ist es, wenn man reingeht, wenn jemand zu Hause ist, vor allem, wenn Kinder zu Hause sind.» Ausserdem fügt sie hinzu: «Wenn ich die erwischt hätte, dann hätte ich bestimmt auch Probleme bekommen.» Der Vorfall habe sie geängstigt, aber: «Wir haben das Geld, um uns von aussen zu bunkern.»

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