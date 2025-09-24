Bei den Vorinstanzen hatte seine Klage keinen Erfolg. (Archivbild) picture alliance / dpa

Fast 15 Jahre nach seinem folgenschweren Sturz bei «Wetten, dass..?» hat Samuel Koch einen Teilerfolg vor Gericht erzielt. Das Bundessozialgericht schliesst Ansprüche zwar als Angestellter oder Ehrenamtlicher aus – hält aber eine andere rechtliche Grundlage für möglich.

Agence France-Presse Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das deutsche Bundessozialgericht sieht bei Samuel Koch mögliche Ansprüche als «nicht versicherter Unternehmer».

Bisher waren seine Anträge auf eine Unfallrente gescheitert.

Der Fall geht nun zurück an das Landessozialgericht Stuttgart. Mehr anzeigen

Der Streit um eine mögliche Unfallrente für den verunglückten «Wetten, dass..?»-Kandidaten Samuel Koch wird völlig neu aufgerollt. In einem am Mittwoch verkündeten Urteil verneinte zwar auch das deutsche Bundessozialgericht (BSG) in Kassel Ansprüche als Beschäftigter oder ehrenamtlich Tätiger des ZDF. Es könnten aber Ansprüche als «nicht versicherter Unternehmer» bestehen. (Az. B 2 U 12/23 R)

In der Livesendung vom 4. Dezember 2010 hatte der damals 23-jährige Kunstturner und Schauspielschüler gewettet, dass er mit sogenannten Sprungstiefeln beziehungsweise -stelzen im Salto über fünf auf ihn zukommende Autos mit zunehmender Grösse springen könne. Dabei prallte er gegen das vierte, von seinem Vater gesteuerte Auto und fiel mit voller Wucht auf den Boden. Seitdem ist er querschnittsgelähmt.

Seinen 2020 gestellten Antrag auf eine gesetzliche Unfallrente begründete der heute 37-jährige Schauspieler mit dem Argument, er sei ehrenamtlich für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender tätig gewesen. In der Vorinstanz solgte das Landessozialgericht Baden-Württemberg in Stuttgart dem nicht. Koch habe seinen Wettbeitrag «Powerjump» selbst organisiert. Hauptmotiv sei sein eigenwirtschaftliches Interesse gewesen, bekannt zu werden.

Der BSG-Unfallsenat fasste dies nun dahingehend zusammen, dass Koch letztlich als Unternehmer gehandelt habe. Daher folgten die Kasseler Richter der Vorinstanz insoweit, als Ansprüche als Beschäftigter, sogenannter Wiebeschäftigter oder auch als ehrenamtlich Tätiger nicht bestehen.

Nach einer in dem Verfahren bislang nicht berücksichtigten Vorschrift des Sozialgesetzbuchs könne aber «auch ein nicht versicherter Unternehmer versichert sein», betonte das BSG. Hintergrund ist der Grundgedanke der gesetzlichen Unfallversicherung, Haftungsstreitigkeiten aus den Unternehmen herauszuhalten.

Streit dauert seit 15 Jahren an

Arbeitgeber bezahlen Beiträge zur Berufsgenossenschaft und sind dafür von Unfallhaftungen gegenüber ihren Beschäftigten befreit. Gleiches gilt in die Gegenrichtung oder bei Schädigungen der Arbeitnehmer untereinander. Nach der nun vom BSG in das Verfahren eingebrachten Vorschrift gilt dies auch, wenn ein nicht unfallversicherter Unternehmer von einem Beschäftigten geschädigt wird und deshalb ein zivilrechtlicher Haftungsanspruch bestünde.

Für den konkreten Fall bedeutet dies, dass Koch als «Unternehmer» Ansprüche gegen die Unfallversicherung haben kann, wenn «Beschäftigte» aus seinem Wettteam Mitschuld an dem Unfall tragen, etwa sein Vater als Fahrer des Unfallwagens. Sofern für die Wette das Strassenverkehrsgesetz galt, würde eine Schuld des Unfallfahrers sogar gesetzlich vermutet.

Das BSG verwies den Streit an das Landessozialgericht Stuttgart zurück, das nun all diese neu aufgeworfenen Fragen klären muss. Kochs Anwalt wertete dies als Erfolg. «Ich rechne mir durchaus gute Chancen aus», sagte er.

Koch selbst zeigte sich nach der Urteilsverkündung gespalten. «Ich hätte mir gewünscht, dass es eine Entscheidung gibt und damit Klarheit.» Einen Erfolg wünsche er sich vor allem für seine Familie und die vielen anderen Menschen, «die mich pflegen und mich unterhalten». Am Sonntag wird er 38 Jahre alt.