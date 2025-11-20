  1. Privatkunden
Was für ein Auftritt Kate und William strahlen nach zwei Jahren wieder auf rotem Teppich

Carlotta Henggeler

20.11.2025

Ein Glamour-Comeback für Prinzessin Kate: Nach ihrer krankheitsbedingten Pause 2024 steht sie wieder mit Prinz William auf dem Red Carpet der Royal Albert Hall. Beim Event am Mittwochabend in London ziehen die beiden alle Blicke auf sich.

Carlotta Henggeler

20.11.2025, 22:25

20.11.2025, 22:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinzessin Kate und Prinz William feierten bei der Royal Variety Performance in London ihr glamouröses Red-Carpet-Comeback nach Kates krankheitsbedingter Pause.
  • Kate präsentierte sich in einem smaragdgrünen Samtkleid und mit Schmuck von Queen Elizabeth, William im passenden Samtanzug.
  • Prinzessin Kate trotzte den Minustemperaturen in London.
Mehr anzeigen

Ein Auftritt mit hohem Glam-Faktor: Prinzessin Kate und Prinz William zeigten sich am Mittwoch gut gelaunt bei der Variety Performance in der Royal Albert Hall in London. Die britische Prinzessin zeigte sich mit elegantem Samtkleid in Smaragdgrün. Dazu trug sie pompöse Ohrringe, die einst Queen Elizabeth getragen hat. Prinz William zeigte sich im passenden schwarzen Samtanzug.

Trotz der tiefen Temperaturen in Englands Hauptstadt strahlten die beiden Royals um die Wette. Dabei hatte – zumindest Prinzessin Kate – Hühnerhaut, das haben Journalisten der «Daily Mail» beobachtet. Doch die 43-Jährige ist durch und durch Medienprofi und liess sich nichts anmerken. 

2024 musste Prinzessin Kate aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben

Die Royal Variety Performance gehört zu den grössten jährlichen Show-Events des Königshauses. Beim Konzert werden Spenden für Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende in Not gesammelt.

Für Kate und William war es bereits der sechste Besuch in der Royal Box. 2024 hatte die Prinzessin wegen ihrer Krebsbehandlung pausiert. Mittlerweile gilt die 43-Jährige als krebsfrei und kehrte nun auf die royale Bühne zurück.

Mehr Videos aus dem Ressort

Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Royaler Hochzeitstag auf abgelegener Insel: Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate sind nun 14 Jahre lang verheiratet. Doch Grossbritanniens Thronfolger-Paar nutzt die Abgeschiedenheit nicht, um zu feiern sondern hat jede Menge offizielle Verpflichtungen. Eine zweitägige Tour führt William und Kate nach Schottland. Auf der Insel Mull absolvieren sie mehrere Termine.

02.05.2025

