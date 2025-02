Kanye West und Bianca Censori auf dem roten Teppich bei den Grammy Awards. Imago

Gerade sorgte Bianca Censori für Schlagzeilen, als sie bei den Grammy Awards in einem Hauch von Nichts über den roten Teppich schritt – und sich fast füdliblutt zeigte. Doch schon davor schockten Stars mit viel Haut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bianca Censori sorgte bei den Grammy Awards mit einem transparenten Netzkleid für Aufsehen.

Doch auch schon vor dem Skandalkleid der Ehefrau von Kanye West gab es Nackt-Auftritte, die für Schlagzeilen sorgten.

Ein skandalöses Red-Carpet-Outfit präsentierten unter anderem auch schon Rose McGowan oder Kate Moss. Mehr anzeigen

Da kippten einigen aus den Latschen, als Bianca Censori (30) an der Grammy-Verleihung ihren Mantel fallen liess. Sie enthüllte darunter ein durchsichtiges Netzkleid, das wirklich gar nichts der Fantasie überliess. Kein Slip, kein BH, nur blutte Haut.

Mit der winzig kleinen Nylonrobe von Kanye Wests (47) Ehefrau schockierte das Paar nicht nur bei den Grammy Awards, sondern will der Rapper das Skandalkleid jetzt womöglich noch weiter ausschlachten, wie es auf Instagram scheint.

Dort hat West aktuell nur drei Posts auf seinem Profil, eines der Bilder zeigt das «durchsichtige Kleid». Laut «Daily Mail» sollen zuvor noch mehr Details darunter gestanden haben, die er mittlerweile wieder gelöscht hat: «Gefertigt aus durchsichtigem, einseitig dehnbarem Nylon mit zwei Abnähern und zusammengehalten durch einen etwas dunkleren, hautfarbenen 2-mm-Baby-Lock-Stich.»

In einem weiteren Instagram-Post rückt ein anderes Kleidungsstück in den Mittelpunkt: ein schwarzer, transparenter Body. «Der meistgegoogelte Mensch auf der Erde träg Yeezy Frauen», kündigt der Musiker an. Und tatsächlich ist der Body online verfügbar – für nur 20 US-Dollar.

Ob darauf auch das Grammy-Skandaldress folgen wird, soll sich zeigen. Sicher ist: Skandale gab es schon vor Bianca Censori. Die Ehefrau von Kanye West ist nicht die erste Dame, die auf dem roten Teppich ziemlich viel offenbart. Gut, ganz so blutt waren ihre Vorgängerinnen dann doch nicht, aber sorgten auf jeden Fall mit viel Haut für ordentlich Aufsehen.

Bella Hadid an den Filmfestspielen von Cannes (2024)

Zugegeben, mit ihrem braunen Kleid, in dem Bella Hadid (28) im vergangenen Jahr an den Filmfestspielen in Cannes auftauchte, kann sie Bianca Censori nicht ausstechen. Trotzdem sorgte ihre Kleiderwahl für einen grossen Aufschrei: Das Model zeigte damit ihre fast entblössten Brustwarzen, war ansonsten aber recht bedeckt.

Model Bella Hadid schlenderte 2024 in Cannes in einem obenrum sehr transparenten Kleid über den roten Teppich. Keystone/Epa/Guillaume Horcajuelo

Rita Ora an der Met Gala (2024)

Das Motto der letztjährigen Met Gala war «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion». Interpretieren konnten die Besucher*innen diesen Spruch, wie sie wollten. Rita Ora (34) dachte sich wohl, dass Sleeping Beauties nur selten viel Stoff tragen. Denn die Sängerin präsentierte an dem Abend gleich zwei nackte Outfits, in der zweiten Robe schimmerten ihre Brüste durch.

Beim Kleid, das Rita Ora an der Met Gala 2024 trug, schimmerte sehr viel durch. Imago

Rihanna an den CFDA Fashion Awards (2014)

Im Jahr 2014 war es Rihanna (36), die mit einem schillernden Hauch von Nichts vor das Blitzlichtgewitter trat. An den CFDA Fashion Awards wurde die Sängerin mit einer Auszeichnung geehrt, stahl ausserdem allen anderen Anwesenden die Show: Ihre massgeschneiderte Robe war mit 230'000 Swarovski-Steinen besetzt, die aber nicht ganz alle Stellen der Musikerin zu verdecken vermochten. Entworfen und hergestellt wurde das gute Stück von Adam Selman.

An den CFDA Fashion Awards zeigte sich Rihanna in einem glitzernden Dress, das viel Einblicke freigab. Keystone/AP

Miley Cyrus an den MTV Video Music Awards (2013, 2015)

Es dauerte ein bisschen, bis sich die Menschheit daran gewöhnte, dass Miley Cyrus (32) nicht mehr der brave Disney-Star von damals ist. Zuerst sorgte sie mit ihrem Auftritt an den MTV Video Music Awards im Jahr 2013 für ein Raunen. Damals tauchte sie in einem hautfarbenen Dessous-Set auf und zeigte auf der Bühne aufreizende Tanzbewegungen. Auch 2015 wählte sie für die MTV Video Music Awards erneut ein Kleid, in dem man den einstigen «Hannah Montana»-Star beinahe komplett so sehen konnte, wie Gott ihn erschuf.

Im Jahr 2013 wählte Miley Cyrus ein hautfarbenes Dessous-Set für die MTV Music Awards. Damit verabschiedete sie sich für immer von ihrem Disney-Image. Zwei Jahre später tauchte sie erneut mit einem knappen Kleid an den MTV Music Awards auf.

Rose McGowan an den MTV Video Music Awards (1998)

Wer erinnert sich nicht an das schwarze Netzkleid von Rose McGowan (51), das die Schauspielerin zu den MTV Video Music Awards im Jahr 1998 trug. Egal, wie schrill sich ihr damaliger Freund Marilyn Manson (56) auch präsentierte, niemand konnte ihr die Show stehlen. Denn ihre Kehrseite offenbarte wirklich alles. Ihre Outfitwahl erklärte der «Charmed»-Star im Anschluss dadurch, dass sie ein Statement setzen wollte: Sie habe mit dem Kleid unterstreichen wollen, dass sie sich immer objektifiziert fühlte.

Kate Moss an einer Party (1998)

Mit gerade einmal 19 Jahren entschied sich Kate Moss (51) für ein Kleid, das ihr Leben verändern sollte. An einer Party einer Modelagentur tauchte das Model in einem schimmernden Maxikleid auf, das wohl durchsichtiger ausfiel, als sie dachte, wie sie später der «Vogue» einmal erzählte. Sie hatte erst auf den Bildern später gesehen, dass das Kleid von Liza Bruce den Blick auf ihre Bürste und den schwarzen Slip freigab. Die Fotos gingen um die Welt und Kate Moss wurde später zu einem der grössten Supermodels aller Zeiten.

Cher an der Met Gala (1974)

Noch weiter zurück in der Zeit war es ein umso grösserer Skandal, viel Haut zu zeigen. Doch Cher (78) war ihrer Zeit schon immer voraus und wagte sich an der Met Gala im Jahr 1974 an ein besonderes Kleid: Sie liess Bob Mackie, der bereits für Marilyn Monroe (1926-1962) das «Original Naked Dress» entwarf, eine Robe designen, die unvergessen bleiben sollte – und viel entblösste.

Jane Birkin in Paris (1969)

Für das Jahr 1969 war Jane Birkins (1946-2023) schwarzes, transparentes Mini-Kleid umso gewagter, das sie an der Seite von Serge Gainsbourg (1928-1991) in Paris trug. Obwohl es sich um einen dunklen Stoff handelte, entblösste die Schauspielerin damit viel des Darunterliegenden. Ein schwarzer Slip unten, oben nackte Haut.

Marilyn Monroe und das «Original Naked Dress» (1962)

Eigentlich gab es gar nicht so viel preis, aber doch wird Marilyn Monroes Kleid, das sie trug, als sie 1962 für John F. Kennedy (1917-1963) «Happy Birthday» sang, als das «Original Naked Dress» gehandelt. Weil der Entwurf sich wie eine zweite Haut an Monroe schmiegte und die Farbe ihrer Hautfarbe angepasst war, wirkte es für viele so, als ob die Schauspielerin nackt war.

Ein Moment, der in die Geschichte einging und die Welt schockierte: Marilyn Monroe in einem Kleid, das heute von vielen als das «Original Naked Dress» bezeichnet wird. KEYSTONE/AP Photo/Bonhams, Cecil Stoughton

