Bild: IMAGO/UPI Photo Lupita Nyong'o hat das Motto perfekt umgesetzt, sorgt dank Cape für eine Prise Extravaganz als Stilbruch zum Hosenanzug. Bild: KEYSTONE Mit Hose und ausgestelltem Bein: Für uns ist Zendaya «best dressed» des Abends, da sie pure Eleganz ohne viel Getöse auf den roten Teppich brachte. Sie trug einen massgeschneiderten Dreiteiler von Louis Vuitton. Dazu Hut und Krawatte. In Zeiten von Quiet Luxury könnte sich dieser Trend durchsetzen. Bild: KEYSTONE Auch Demi Moores Look ging dank neuinterpretierter XL-Nadelstreifen und skulpturalem Kragen nicht unter. Bild: KEYSTONE Tyla trug ein Bustier-Kleid mit Nadelstreifen und einem Cape, das in eine Schleppe überging. Bild: KEYSTONE Roter Teppich der Met Gala 2025 Nicht gleich ersichtlich ist, dass dieser Pantless-Look von klassischer Herrenmode inspiriert ist. Bild: KEYSTONE Blackpink-Star Lisa sorgt im perlenbesetzten Louis Vuitton-Outfit aus Spitze für Furore. Wie spannend kann eigentlich klassische Herrenmode sein? Die Stars haben sich an der Met Gala auf das Spiel mit Nadelstreifen, Sakko und Krawatte eingelassen – nur die Hose sparte man sich mancherorts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Met Gala 2025 zeigte, wie spannend Herrenmode sein kann.

Ein auffälliger Trend war der No-Pants-Look, der von Stars wie Sabrina Carpenter, Lisa und Doja Cat getragen wurde.

Schleppen, Capes und corsettartige Oberteile brachen mit der Strenge des traditionellen Herrenkostüms und kombinierten maskuline und feminine Elemente.

Trotz einer insgesamt gedeckten Farbpalette setzten Ausreisser wie Shakira in Rosa mutige Akzente und brachten Farbe in die Gala. Mehr anzeigen

«Superfine: Tailoring Black Style» mit dem Fokus auf Herrenmode und die Geschichte des Schwarzen Dandytums – ein Motto, das vielversprechend klang und unter dem man neben klassischen Elementen wie Nadelstreifen, Revers und Krawatten vor allem Couture-Kunst, spannende Neuinterpretationen des klassischen Anzugs oder gewagte Stilkombinationen erwartete.

Enttäuscht wurden Modefans an der Met Gala 2025 nicht – auch wenn sich, wie jedes Jahr, ein paar Gäste am Motto vorbei schummelten. An den «Oscars der Mode», wie der Event von Gastgeberin Anna Wintour gern genannt wird, kamen Modebegeisterte voll auf ihre Kosten. Besonders aufregend: wie die Designer moderne Fashion-Elemente mit klassischem Tailoring vereinten.

«No Pants-Trend»

Der No-Pants-Trend ist scheinbar immer noch spannend genug, um erneut aufgegriffen zu werden. Tatsächlich ploppt der Micro-Trend immer wieder auf Carpets auf, doch schaffte er es bisher nicht, sich im Mainstream durchzusetzen – zu sehen bei Sabrina Carpenter, Lisa oder Doja Cat. Auch lange Schleppen und Capes waren breit vertreten – als Stilbruch zur Strenge des Herrenkostüms sorgten sie für eine Portion Drama.

Während die Weste – Teil des klassischen dreiteiligen Anzugs – in manchen Looks regelrecht zelebriert wurde, ersetzten sie andere durch korsettinspirierte Oberteile – für das ultimative Zusammenspiel von maskulin und feminin.

Insgesamt ging es farblich eher gedeckt zu, doch ein paar Ausreisser – darunter Shakira, die Rosa trug – liessen es sich nicht nehmen, neben Nadelstreifen und dem klassischen Schwarz-Weiss auch Farbe ins Spiel zu bringen.

Best dressed

Mit Hose und ausgestelltem Bein: Zendaya ist für blue News «best dressed» des Abends, da sie pure Eleganz ohne viel Getöse auf den roten Teppich brachte. Sie trug einen massgeschneiderten Dreiteiler von Louis Vuitton. Dazu Hut und Krawatte. In Zeiten von «Quiet Luxury» könnte sich dieser zeitlose Monochrome-Trend durchsetzen.

Die Herrenmode hat gerade ihren Spass. Und die Met Gala hat's gezeigt: Wer braucht schon Hosen, wenn der Look sitzt.

