Nadia Farès stirbt mit 57 Jahren nach einem Badeunfall

Die französische Schauspielerin Nadia Farès ist nach einem Badeunfall gestorben. IMAGO/Starface

Der französische Filmstar Nadia Farès mit mit 57 Jahren gestorben. Die Schauspielerin galt als routinierte Schwimmerin. Nach einem Badeunfall kämpften Ärzte um ihr Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die französische Schauspielerin Nadia Farès, bekannt aus «Die purpurnen Flüsse», ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

Sie wurde nach einem Badeunfall in ein Pariser Spital eingeliefert und erlag dort ihren Verletzungen. Beim Schwimmtraining geriet sie plötzlich in Not und ging lautlos unter.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls. Ob ein medizinischer Zwischenfall die Ursache war, ist bislang unklar. Mehr anzeigen

Die französische Schauspielwelt trauert um Nadia Farès. Der Filmstar, bekannt aus dem Krimi-Thriller «Die purpurnen Flüsse» (2000) an der Seite von Jean Reno und Vincent Cassel, ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

Nadia Farès galt als routinierte Schwimmerin und war regelmässig im Wasser. Die Schauspielerin wurde 57 Jahre alt. Sie starb im Pariser Spital La Pitié-Salpêtrière, nachdem sie am 12. April bewusstlos aus dem Pool eines Privatclubs geborgen worden war.

Beim Training mit Schwimmbrett und Flossen geriet sie plötzlich in Not. Augenzeugen berichten, dass sie abrupt aufhörte zu schwimmen und lautlos unterging. Erst nach drei bis vier Minuten zogen andere Badegäste sie aus dem Wasser. Im Spital kämpften die Ärzte noch fünf Tage um ihr Leben – ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Am 17. April ist die Schauspielerin im Alter von 57 Jahren gestorben. Bestätigt wurde ihr Tod von ihren Töchtern Cylia und Shana Chasman, wie der Sender BFMTV berichtet. «Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Nadia Farès am vergangenen Freitag bekannt. Frankreich hat eine grosse Künstlerin verloren – für uns ist es vor allem der Verlust unserer Mutter», schreiben sie in einem Statement.

Die französische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären. Laut der französischen Zeitung «Le Figaro» werden dafür auch Überwachungsvideos des Sportkomplexes ausgewertet. Ob ein medizinischer Zwischenfall eine Rolle spielte, ist bislang unklar.