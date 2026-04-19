Nadia Farès stirbt mit 57 Jahren nach einem Badeunfall

Die französische Schauspielwelt trauert um Nadia Farès. Der Filmstar, bekannt aus dem Krimi-Thriller «Die purpurnen Flüsse» (2000) an der Seite von Jean Reno und Vincent Cassel, ist im Alter von 57 Jahren gestorben.
Nadia Farès galt als routinierte Schwimmerin und war regelmässig im Wasser. Die Schauspielerin wurde 57 Jahre alt. Sie starb im Pariser Spital La Pitié-Salpêtrière, nachdem sie am 12. April bewusstlos aus dem Pool eines Privatclubs geborgen worden war.
Beim Training mit Schwimmbrett und Flossen geriet sie plötzlich in Not. Augenzeugen berichten, dass sie abrupt aufhörte zu schwimmen und lautlos unterging. Erst nach drei bis vier Minuten zogen andere Badegäste sie aus dem Wasser. Im Spital kämpften die Ärzte noch fünf Tage um ihr Leben – ohne Erfolg.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt
Am 17. April ist die Schauspielerin im Alter von 57 Jahren gestorben. Bestätigt wurde ihr Tod von ihren Töchtern Cylia und Shana Chasman, wie der Sender BFMTV berichtet. «Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Nadia Farès am vergangenen Freitag bekannt. Frankreich hat eine grosse Künstlerin verloren – für uns ist es vor allem der Verlust unserer Mutter», schreiben sie in einem Statement.
Die französische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände zu klären. Laut der französischen Zeitung «Le Figaro» werden dafür auch Überwachungsvideos des Sportkomplexes ausgewertet. Ob ein medizinischer Zwischenfall eine Rolle spielte, ist bislang unklar.