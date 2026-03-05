  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verlust von Wohnsitz Für Skandal-Prinz Andrew folgt schon der nächste Rückschlag

Carlotta Henggeler

5.3.2026

Andrew Mountbatten-Windsor Anfang Februar auf dem Weg von seiner Lodge nach Windsor Castle.  
Andrew Mountbatten-Windsor Anfang Februar auf dem Weg von seiner Lodge nach Windsor Castle.  
IMAGO/News Licensing

Der Druck auf Ex-Prinz Andrew nimmt weiter zu: Nach seinem Auszug aus der Royal Lodge soll er nun auch die seit 1998 gemietete East Lodge räumen. Der bis 2027 laufende Vertrag steht laut BBC vor dem Aus – nicht zuletzt wegen einer deutlich unter dem Marktwert liegenden Miete.

Carlotta Henggeler

05.03.2026, 21:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-Prinz Andrew verliert nach den Folgen der Epstein-Affäre eine weitere Immobilie auf dem Gelände von Schloss Windsor, nachdem er bereits aus der Royal Lodge ausziehen musste.
  • Das Crown Estate fordert ihn laut BBC auf, den Mietvertrag für die seit 1998 gemietete East Lodge vorzeitig zu beenden, obwohl dieser ursprünglich bis Juli 2027 laufen sollte.
Mehr anzeigen

Die Epstein-Affäre zieht für Andrew Mountbatten-Windsor weiterhin Konsequenzen nach sich. Nachdem der Bruder von König Charles III. kürzlich aus der Royal Lodge ausziehen musste, verliert er nun eine weitere Immobilie auf dem Gelände von Schloss Windsor. Laut dem britischen Sender BBC wurde Andrew aufgefordert, den Mietvertrag für die sogenannte East Lodge zu beenden.

Das denkmalgeschützte Reetdachhaus hatte Andrew seit 1998 vom Crown Estate gemietet. Dabei handelt es sich um das Krongut des Vereinigten Königreichs – ein umfangreiches Portfolio aus Ländereien und Immobilien, das formell der britischen Krone gehört, jedoch unabhängig verwaltet wird. Die Einnahmen daraus fliessen an den Staat.

Kein Treffen in Sandringham. König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

Kein Treffen in SandringhamKönig Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor

In der East Lodge war Personal des früheren Prinzen untergebracht. Eigentlich hätte der Mietvertrag noch bis Juli 2027 laufen sollen. Nach einer Anfrage auf Grundlage der britischen Informationsfreiheitsgesetze leitete das Crown Estate jedoch ein rechtliches Verfahren ein, um den Vertrag vorzeitig zu beenden. Hintergrund ist demnach eine Überprüfung von Andrews finanziellen Verhältnissen.

Berichten zufolge zahlte der 66-Jährige für die Immobilie eine jährliche Miete von 13'000 Pfund (rund 13'500 Franken). Für die exklusive Lage in Windsor liegt dieser Betrag aber deutlich unter den marktüblichen Preisen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Vorwürfe gegen Andrew: König Charles will Polizei helfen

Vorwürfe gegen Andrew: König Charles will Polizei helfen

Die Epstein-Akten bringen weitere Details über das Verhältnis von Charles' Bruder Andrew zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ans Licht – der König zieht nun alle Register und will die Polizei bei etwaigen Ermittlungen unterstützen.

10.02.2026

Meistgelesen

Nato erhöht Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr +++ Israel kündigt «nächste Phase» im Krieg an
So hat die Swiss die Crew für den Sonderflug zusammengestellt
Witzig rettet St. Gallen einen Punkt in letzter Sekunde
Plus 1680 Prozent – Easyjet lässt Preise in Basel explodieren
FCB schlägt GC und festigt Rang 4 – Abrashi fliegt mit Rot vom Platz