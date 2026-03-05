Andrew Mountbatten-Windsor Anfang Februar auf dem Weg von seiner Lodge nach Windsor Castle. IMAGO/News Licensing

Der Druck auf Ex-Prinz Andrew nimmt weiter zu: Nach seinem Auszug aus der Royal Lodge soll er nun auch die seit 1998 gemietete East Lodge räumen. Der bis 2027 laufende Vertrag steht laut BBC vor dem Aus – nicht zuletzt wegen einer deutlich unter dem Marktwert liegenden Miete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Prinz Andrew verliert nach den Folgen der Epstein-Affäre eine weitere Immobilie auf dem Gelände von Schloss Windsor, nachdem er bereits aus der Royal Lodge ausziehen musste.

Das Crown Estate fordert ihn laut BBC auf, den Mietvertrag für die seit 1998 gemietete East Lodge vorzeitig zu beenden, obwohl dieser ursprünglich bis Juli 2027 laufen sollte. Mehr anzeigen

Die Epstein-Affäre zieht für Andrew Mountbatten-Windsor weiterhin Konsequenzen nach sich. Nachdem der Bruder von König Charles III. kürzlich aus der Royal Lodge ausziehen musste, verliert er nun eine weitere Immobilie auf dem Gelände von Schloss Windsor. Laut dem britischen Sender BBC wurde Andrew aufgefordert, den Mietvertrag für die sogenannte East Lodge zu beenden.

Das denkmalgeschützte Reetdachhaus hatte Andrew seit 1998 vom Crown Estate gemietet. Dabei handelt es sich um das Krongut des Vereinigten Königreichs – ein umfangreiches Portfolio aus Ländereien und Immobilien, das formell der britischen Krone gehört, jedoch unabhängig verwaltet wird. Die Einnahmen daraus fliessen an den Staat.

In der East Lodge war Personal des früheren Prinzen untergebracht. Eigentlich hätte der Mietvertrag noch bis Juli 2027 laufen sollen. Nach einer Anfrage auf Grundlage der britischen Informationsfreiheitsgesetze leitete das Crown Estate jedoch ein rechtliches Verfahren ein, um den Vertrag vorzeitig zu beenden. Hintergrund ist demnach eine Überprüfung von Andrews finanziellen Verhältnissen.

Berichten zufolge zahlte der 66-Jährige für die Immobilie eine jährliche Miete von 13'000 Pfund (rund 13'500 Franken). Für die exklusive Lage in Windsor liegt dieser Betrag aber deutlich unter den marktüblichen Preisen.

