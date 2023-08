Natalie Portman soll sich von ihrem Mann getrennt haben

Natalie Portman und Benjamin Millepied sollen sich nach Affäre getrennt haben Oscarpreisträgerin Natalie Portman (42, «Black Swan) … Bild: Richard Shotwell … und ihr Mann, Choreograf Benjamin Millepied, sollen sich nach einer Affäre des Tänzers getrennt haben, berichten US-Medien. Hier an einem Tanz-Anlass in Los Angeles im Oktober 2017. Bild: Keystone Natalie Portman und Benjamin Millepied sollen sich nach Affäre getrennt haben Oscarpreisträgerin Natalie Portman (42, «Black Swan) … Bild: Richard Shotwell … und ihr Mann, Choreograf Benjamin Millepied, sollen sich nach einer Affäre des Tänzers getrennt haben, berichten US-Medien. Hier an einem Tanz-Anlass in Los Angeles im Oktober 2017. Bild: Keystone

Nachdem Natalie Portman angeblich von Benjamin Millepied betrogen wurde, zeigte sich der Filmstar bei einem Event an ihrem 11. Hochzeitstag ohne Ehering. US-Medien berichten, das Paar soll sich getrennt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Natalie Portman und ihr Mann, Ballett-Tänzer und Choreograf Benjamin Millepied, sind seit 11 Jahren ein Ehepaar und haben zwei gemeinsame Kinder.

US-Medien berichten, dass der französische Tänzer eine Affäre mit einer Umweltaktivistin gehabt haben soll.

Der Filmstar soll sich daraufhin entschieden haben, die Beziehung zu beenden. Mehr anzeigen

Die Gerüchte um Natalie Portman (42) und ihren Mann, Ballett-Tänzer Benjamin Millepied (46) kursieren schon länger.

«Nach dem Bekanntwerden seiner Affäre haben sie versucht, an ihrer Ehe zu arbeiten, sind aber derzeit zerstritten», sagt ein Insider dem Onlineportal «US Weekly».

Der Ex-Direktor des Ballettensembles der Pariser Oper Millepied soll Natalie Portman laut der französischen Zeitung «Voici» mit Umweltaktivistin Camille Étienne (25) betrogen haben.

Nach den ersten Fremdgehberichten wurde der Hollywoodstar weinend auf einem Bänkli neben ihrem Mann in New York gesichtet. Medien spekulierten, das Paar versuche die Ehe zu retten.

Doch am «Angel City Equity Summit» am 4. August 2023 im australischen Sydney trat Portman ohne ihren teuren Diamant-Ehering auf – genau an ihrem 11. Hochzeitstag.

Jetzt will ein Insider erfahren haben, dass sich das Paar getrennt haben soll, berichtet «US Weekly» weiter.

Portman ist wieder Solo

Der Insider sagt: «Nachdem seine Affäre bekannt wurde, haben sie versucht, an ihrer Ehe zu arbeiten, sind aber momentan getrennt.»

Natalie Portman und Millepied sind elf Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Aleph (12) und Tocher Amalia (6).

Das US-Boulevardportal «PageSix»hat Portmans Pressebüro um eine Stellungnahme gebeten. Doch bisher gab es keine Antwort.

