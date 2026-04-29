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«Der Hals muss weg» Natascha Ochsenknecht plant nächsten Schönheits-Eingriff – der hat es in sich

Gianluca Reucher

29.4.2026

Natascha Ochsenknecht plant einen weiteren Schönheitseingriff. (Archivbild)
Natascha Ochsenknecht plant einen weiteren Schönheitseingriff. (Archivbild)
Bild: Jens Kalaene/dpa

Natascha Ochsenknecht hat einen neuen Beauty-Eingriff geplant. Das erzählt das frühere Model bei «Diese Ochsenknechts».

Gianluca Reucher

29.04.2026, 22:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Natascha Ochsenknecht plant einen weiteren Schönheitseingriff.
  • In einer neuen Folge von «Diese Ochsenknechts» verrät das ehemalige Model, einen Facelift durchführen lassen zu wollen.
  • Vor den möglichen Folgen scheint sie sich nicht zu fürchten.
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Natascha Ochsenknecht ist als Model bekannt geworden. Inzwischen hat die 61-Jährige schon einige Schönheitsoperationen hinter sich. Und wie sie in einer neuen Folge von «Diese Ochsenknechts» jetzt verraten hat, nimmt sie bereits den nächsten Körperteil ins Visier. Sie meint: «In Würde altern heisst für mich auch: aufgeben!»

In der Doku-Soap, deren fünfte Staffel aktuell bei Sky und WOW zu sehen ist, blickt Natascha Ochsenknecht wehmütig auf ihre Vergangenheit als Model zurück. Sie habe damals «Topmasse» gehabt und sich keine Sorgen machen müssen, erzählt sie. Inzwischen sieht sie aber weiteren Optimierungsbedarf.

Operation im Gesicht geplant

Mit ihrem Schönheitschirurgen hat sie über einen geplanten Facelift-Eingriff gesprochen. «Der Hals muss weg!» So eine Operation im Gesicht hat es allerdings in sich: Ein zweiwöchiger Kopfverband, Breimahlzeiten, sogar ein Sprechverbot wird empfohlen. «Ist doch super für die Familie, wenn ich meinen Mund nicht aufmache», scheint sich Natascha Ochsenknecht davor nicht sonderlich zu fürchten.

Ohnehin sind derartige Eingriffe für die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht und Mutter von Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah nichts Neues. Auf ihrem Instagram-Account teilte die einstige Dschungelcamp- und «Promi Big Brother»-Teilnehmerin mit Bezug auf ihre Beauty-Operationen auch schon Vorher-Nacher-Fotos.

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