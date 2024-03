Miguel Urdangarin ist der Neffe von König Felipe von Spanien. Er hat sich bei seiner Ausbildung zum Skilehrer in der Schweiz am Knie verletzt. Imago

Der Neffe von König Felipe von Spanien, Miguel Urdangarin, ist während seiner Skilehrer-Ausbildung in der Schweiz verunfallt. Jetzt muss er sein Knie operieren lassen.

che che

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Miguel Urdangarin, der Neffe von König Felipe von Spanien, ist beim Skifahren in der Schweiz verunfallt. Er absolviert eine Skilehrer-Ausbildung.

Nun muss Urdangarin die Ausbildung vorerst sausen lassen und das Knie operieren, schreiben spanische Medien.

Miguel Urdangarin ist der Sohn von Cristina von Spanien und Iñaki Urdangarin. Cristina von Spanien ist die Schwester von König Felipe von Spanien VI. Mehr anzeigen

Miguel Urdangarin ist ein begeisterter Sportler, genau wie sein Vater Iñaki, ein ehemaliger spanischer Handball-Olympiamedaillengewinner.

Der spanische Royal hat vor Kurzem sein Meeresbiologiestudium an der Universität in London abgeschlossen.

Am Wochenende hielt sich der 21-Jährige in Genf auf. In der Schweiz absolvierte er eine Ausbildung zum Skilehrer. Dabei stürzte er, berichtet das spanische Onlineportal «abc.es». Urdangarin muss sich nun am Knie operieren lassen.

🔴 Miguel Urdangarin sufre un accidente esquiando en Suiza. El hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tendrá que ser operado ⤵️ https://t.co/gQeJg2GJXE — ABC.es (@abc_es) March 24, 2024

Miguel Urdangarin: Knie muss operiert

Miguel Urdangarin stürzte, als er eine schwarze Piste hinunterfuhr, die schwer zugänglich und steil ist. Ein Schlag auf sein Knie habe die Verletzung verursacht. Es sei kein schwerer Unfall, trotzdem müsse das Knie operiert werden.

In welcher Skiregion sich das Unglück genau zugetragen hat, wird im Bericht der spanischen Zeitung nicht erwähnt.

Eltern haben sich 2022 getrennt

Der 21-jährige Miguel Urdangarin ist der drittjüngste Sohn von Cristina von Spanien und Ex-Handballer Iñaki Urdangarin. Das spanische Royal-Paar hat drei gemeinsame Söhne und eine Tochter.

Iñaki Urdangarin wurde 2018 wegen Betrugs und Steuerhinterziehung verurteilt. Er verbüsste einen Teil seiner Haftstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten in einem nordspanischen Gefängnis. 2021 kam er nach der Entscheidung eines Gerichts frei, musste aber noch Sozialstunden ableisten.

Nach einer Affäre von Iñaki Urdangarin hat das Paar Anfang 2022 das Ehe-Aus nach 24 Jahren bekannt gegeben.

Mehr Videos aus dem Ressort