Nemo gibt zwei Konzerte mit dem Bieler Sinfonieorchester. Die Tickets sind heiss begehrt. Kurz vor dem ESC-Abenteuer hat Nemo zwei Songs mit dem Orchester aufgenommen. Jetzt geht das Zusammenspiel weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heimspiel für Nemo. Nach dem ESC-Sieg gibt das Bieler Talent mit dem Bieler Sinonieorchester zwei Konzerte Ende Jahr.

Die Tickets gehen weg wie warme Weggli.

Mit dem Sinfonieorchester hat Nemo vor der ESC-Abreise eine neue Version von «The Code» aufgenommen. Mehr anzeigen

Globetrotter Nemo fühlt sich in vielen Städten dieser Welt wohl. Momentan lebt das Bieler Talent in Berlin, überlegt sich aber nach London zu ziehen. Die Stadt zieht den Nonbinären künstlerisch an.

Trotz allem fühlt Nemo eine tiefe Verbundenheit mit Biel, da ist Nemo aufgewachsen. Kein Wunder also, hat Nemo vor dem ESC-Abenteuer mit dem Sinfonieorchester «The Code» in einer neuen Version aufgenommen. Das Video ist ein Erfolg auf Youtube.

Ein Zusammenspiel, das gefruchtet hat. So wurde im ESC-Vorfeld laut «Blick.ch» auch vereinbart, mehrere Live-Auftritte stattfinden zu lassen.

Bald neu arrangierte Nemo-Songs

Nemo wird am 9. und 11. August mit dem Sinfonieorchester zwei Konzerte geben, eines in Biel und eines in Solothurn. Selbstverständlich fehlt das ESC-Lied «The Code» nicht auf der Setlist. Geplant ist, rund zehn neue Songs für Nemo und das Orchester zu arrangieren, weiss «Blick.ch».

Nemo plane zudem, ein bis zwei Opernarien zu singen.

Die Kooperation mit dem Orchester war Nemos Idee. Das Musiktalent habe einen Monat vor dem ESC den Orchesterleiter kontaktiert und für das Projekt angefragt.

Die Tickets für die Konzerte sind heiss begehrt und gehen weg wie warme Weggli.

