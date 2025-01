Der Mordfall von Gabrielle «Gabby» Petito sorgte weltweit für Schlagzeilen. Archivbild: The Moab Police Department/AP/dpa

Mit privaten Nachrichten, Tagebucheinträgen und bewegenden Interviews zeichnet Netflix den Fall Gabby Petito nach. Die True-Crime-Doku verspricht neue Einblicke – ab dem 17. Februar zu sehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Netflix beleuchtet in der Dokumentation «American Murder: Gabby Petito» den aufsehenerregenden Mordfall der YouTuberin durch ihren Verlobten Brian Laundrie.

Der Film enthält bislang unveröffentlichtes Material, darunter Chatverläufe und Tagebucheinträge, sowie Aussagen von Angehörigen und Freunden.

Die Dokumentation ist ab dem 17. Februar auf Netflix verfügbar. Mehr anzeigen

Auf diesen Fall blickte im Sommer 2021 ganz Amerika: YouTuberin Gabby Petito wurde während eines Roadtrips von ihrem Verlobten Brian Laundrie erdrosselt.

Was zunächst in einem Pärchen-Urlaub samt breiter Social-Media-Abdeckung begann, endete in einer Bluttat.

Die Ermittlungen und deren Ergebnisse fanden dann vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Unter anderem legte ein Bodycam-Video Zeugnis von einer schwer im Gesicht verletzten Petito infolge eines Streits mit ihrem Verlobten ab.

«American Murder: Gabby Petito»: Ab 17. Februar zu sehen

Netflix rollt den Fall in der Dokumentation «American Murder: Gabby Petito» nun neu auf.

Neben der Familie der Getöteten erinnern sich auch Freunde an Gabby Petito. Vonseiten des Streamers heisst es zudem, der Film enthalte bislang unveröffentlichtes Bildmaterial und gebe Einblicke in Chatverläufe und Tagebucheinträge.

Zu sehen ist der Film ab 17. Februar.

