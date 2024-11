Der Fall O. J. Simpson Der Mord an Nicole Brown Simpson gilt bis heute offiziell als nicht aufgeklärt. O. J. Simpson beteuerte bis zu seinem Tod seine Unschuld. Bild: Crime + Investigation Nicole Brown Simpson starb zwei Jahre nach ihrer Scheidung von Football-Star O. J. Simpson. Bild: Crime + Investigation Die Schwestern der Ermordeten, von links: Tanya, Dominique und Denise Brown, äussern sich in der Doku «Der tragische Mord an Nicole Brown Simpson». Bild: Crime + Investigation Der Fall O. J. Simpson Der Mord an Nicole Brown Simpson gilt bis heute offiziell als nicht aufgeklärt. O. J. Simpson beteuerte bis zu seinem Tod seine Unschuld. Bild: Crime + Investigation Nicole Brown Simpson starb zwei Jahre nach ihrer Scheidung von Football-Star O. J. Simpson. Bild: Crime + Investigation Die Schwestern der Ermordeten, von links: Tanya, Dominique und Denise Brown, äussern sich in der Doku «Der tragische Mord an Nicole Brown Simpson». Bild: Crime + Investigation

Bis zu seinem Tod im April bestritt Football-Legende O. J. Simpson, seine Frau Nicole und ihren Bekannten ermordet zu haben. Eine neue Doku-Serie beleuchtet Nicoles Leid und wertet erschütternde Tagebucheinträge aus.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Doku-Serie beleuchtet Tagebucheinträge von Nicole Brown Simpson, die detaillierte Berichte über häusliche Gewalt durch O. J. Simpson enthalten.

Trotz seines Freispruchs im Strafprozess 1995 und seines Todes 2024 glauben viele, darunter Nicoles Familie, weiterhin an seine Schuld am Doppelmord von 1994.

Die Serie thematisiert Nicoles Leid und soll auf das generelle Problem toxischer Beziehungen und häuslicher Gewalt aufmerksam machen. Mehr anzeigen

Hat O. J. Simpson seine Ehefrau Nicole und deren Bekannten Ronald Goldman am 12. Juni 1994 ermordet? Davon sind immer noch viele Menschen überzeugt, so auch die Familien der Opfer.

Der ehemalige Football-Star und gelegentliche Schauspieler bezeugte seine Unschuld bis zu seinem Tod im April 2024. In einem von ständiger medialer Berichterstattung begleitetem ersten Prozess wurde Simpson freigesprochen, in einem späteren Zivilprozess schuldig.

Darüber, dass der Alltag im Simpson-Haushalt von Gewalt geprägt war, bestehen hingegen wenige Zweifel. Das bestätigen auch Nicole Brown Simpsons Tagebücher, die ihre Schwester Dominique nach ihrem Tod fand. In diesen dokumentierte Nicole verschiedene, zunehmend brutalere Vorfälle von häuslicher Gewalt.

Die Tagebücher sowie die persönlichen Erinnerungen von Familie und Freunden Nicoles bildeten nun die Grundlage für die vierteilige Dokuserie «Der tragische Mord an Nicole Brown Simpson», die auf Nicoles Schicksal im Speziellen und das zahlreicher Frauen in toxischen Beziehungen im Allgemeinen aufmerksam machen soll.

«Es fing noch relativ harmlos an»

«Es fing noch relativ harmlos an, wenn er gegen ihre verschlossene Zimmertür hämmerte», bekundet Dominique in einem Interview anlässlich der Veröffentlichung der Dokuserie. «Er steigerte sich dann in Schlägen und Tritten gegen sie.» Das Ausmass der Gewalt sei ihr und ihren beiden weiteren Schwestern Denise und Tanya erst später bewusst geworden, etwa nach dem Fund der Tagebücher. «Ich fand das Tagebuch nach ihrem Tod in ihrer Küche in einem Karton unter Zeichnungen, die die Kinder in der Schule angefertigt hatten. Das war ein sicherer Platz, den er nicht finden konnte», erzählt sie.

Als Denise von der Ermordung ihrer Schwester erfuhr, sei ihr sofort bewusst gewesen, wer aus ihrer Sicht dahinter stecken müsse. «Er hat es wirklich getan», seien ihre ersten Worte gewesen, erinnert sich die Schwester im Interview mit Hearst Networks.

Dass der Fall mit O. J. Simpsons Tod eine Art Abschluss erhalten hätte, streitet Denise ab: «Für mich ist es nicht abgeschlossen. Nicole ist nicht hier. Sie wird nie wieder zurückkommen.»

