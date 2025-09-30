Neue Statue von Tina Turner sorgt bei Fans für Entsetzen

Auch weit nach ihrem Tod begeistert die Musik von Tina Turner die Fans. (Foto aus dem Jahr 2000) Stefan Hesse/dpa

In Brownsville, der Heimatstadt von Tina Turner, ist am Wochenende eine überlebensgrosse Bronzestatue der verstorbenen Rock-Ikone enthüllt worden. Doch statt Begeisterung löste das Denkmal vor allem Spott und Kritik aus – viele Fans sind entsetzt über die Ähnlichkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Turners Heimatstadt Brownsville wurde eine 3-Meter-Statue der Sängerin enthüllt.

Das Werk des Künstlers Fred Ajanogha sollte ihre Bühnenpräsenz zeigen, stößt bei Fans aber auf heftige Kritik.

In den sozialen Medien ist von einer «Travestie» und einem «Verbrechen an einer Ikone» die Rede.

Am Samstag ist in Brownsville im US-Bundesstaat Tennessee eine Statue von Tina Turner eingeweiht worden – passend zu den jährlichen «Tina Turner Heritage Days».

Das Monument zeigt die Sängerin in Mini-Kleid und High Heels, mit ausgestrecktem Finger am Mikrofon.

Entworfen wurde es vom in Atlanta lebenden Bildhauer Fred Ajanogha, der Turners «löwenartige» Haarpracht und ihre dynamische Bühnenenergie einfangen wollte.

Die neue Tina-Turner-Statue sieht anders aus, als sich viele Fans erhofft haben. KEYSTONE

Die Statue wurde in Brownsvilles Heritage Park, unweit von Turners alter Highschool, installiert. Finanziert wurde sie unter anderem von Ford, das 150’000 Dollar im Rahmen seines «Good Neighbor Plan» für West Tennessee beisteuerte.

«Wir sind stolz, dieses Denkmal in der Region zu unterstützen, in der Tina Turners Reise begann», erklärte Ford-Managerin Gabby Bruno.

Viele Fans sind entsetzt

Doch der erhoffte Jubel blieb aus. Viele Fans reagierten entsetzt auf das Werk, das ihrer Meinung nach kaum Ähnlichkeit mit der 2023 verstorbenen Musikerin hat.

Auf Plattformen wie X war von einem «tragischen» Versuch die Rede. «Eine Travestie. Hat der Künstler je ein Foto der echten Tina gesehen?», schrieb ein Nutzer. Andere fanden das Haar «lächerlich» oder bezeichneten die Statue schlicht als «Verbrechen an einer Ikone».

Who made that Tina Turner statue? pic.twitter.com/voRQR2rozM — j (@juhlissuhh) September 28, 2025

Turner, geboren als Anna Mae Bullock, war eine der prägenden Stimmen der Pop- und Rockgeschichte. Nach ihrer Trennung von Ike Turner gelang ihr in den 1980er-Jahren ein spektakuläres Comeback mit Hits wie «What’s Love Got to Do with It».

In ihrer Karriere verkaufte sie weltweit über 100 Millionen Tonträger und wurde mehrfach mit Grammys ausgezeichnet