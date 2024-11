Der erwartete Gerichtsprozess mit P. Diddy soll im Mai 2025 beginnen. Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Der Rapper Sean «P. Diddy» Combs sieht sich kurz vor seinem Prozess mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Ein Zeuge will Videos besitzen, die ihn und andere Prominente bei mutmasslichen sexuellen Übergriffen zeigen.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Prozess gegen Sean «P. Diddy» Combs soll im Mai 2025 beginnen, wobei mutmassliche Opfer und Zeugen zur Untermauerung der Vorwürfe gehört werden.

Zeuge Courtney Burgess behauptet, belastende Videos und Tagebuchaufzeichnungen über P. Diddy zu besitzen.

Diese sollen schwere sexuelle Übergriffe zeigen.

Darauf sollen auch acht Prominente zu sehen sein. Mehr anzeigen

Der lang erwartete Prozess gegen den Rapper und Musikmogul Sean «P. Diddy» Combs (54) soll im Mai 2025 beginnen. Bis dahin werden Aussagen von mutmasslichen Opfern und Zeugen gesammelt, um die Vorwürfe gegen den inhaftierten Produzenten und Musiker zu untermauern.

Jetzt soll Courtney Burgess, ein Zeuge, nach eigenen Angaben belastende Beweise gegen den Rapper vorlegen können.

Acht Videos zeigen Promis mit P. Diddy bei sexuellen Übergriffen

Laut einem Bericht von «TMZ» und «Newsnation» soll Burgess im Besitz von elf USB-Sticks sein, die mindestens acht Videos enthalten, auf denen P. Diddy und acht andere Prominente in kompromittierenden und strafrechtlich relevanten Situationen zu sehen sein sollen.

Burgess behauptet, die Videos zeigten auch sexuelle Übergriffe, bei denen angeblich zwei bis drei der betroffenen Personen minderjährig gewesen sein sollen. Diese Beweise könnten «verstörende Daten» über den Musiker enthüllen und ein düsteres Licht auf dessen mutmassliches Verhalten werfen.

Weiter behauptet Burgess, dass er die unzensierte Version des Tagebuchs von Diddys verstorbener Ex-Partnerin Kim Porter besitze. Darin soll sie angeblich über Orgien, Misshandlungen und Morddrohungen berichten. Das Tagebuch könnte den Fall weiter anheizen und zusätzliche Beweise liefern, die der Anklage zugutekommen könnten.

Anwälte zweifeln an Glaubwürdikgeit von Burgess

Diddys Verteidiger jedoch zweifeln an der Glaubwürdigkeit von Burgess und der Authentizität der vorgelegten Beweise. Strafverteidiger Mark Geragos deutete an, dass Burgess lediglich vorgeladen wurde, um seine wenig glaubhafte Geschichte zu überprüfen.

P. Diddy, der derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet weiterhin alle Vorwürfe. Ihm werden Menschenhandel, Drogenmissbrauch und organisierte sexuelle Gewalt zur Last gelegt.

Das Gericht hat Burgess angewiesen, sämtliche Beweismittel an die Strafverfolgungsbehörden zu übergeben. Seine Anwältin erklärte, die Videos würden die «Geschichte dessen, was Diddy in den letzten 30 Jahren getan hat», erzählen.