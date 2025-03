«Avatar: Fire and Ash» soll noch länger werden wie der zweite Teil. Courtesy of WETA © 2009 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

Fans der «Avatar»-Reihe warten gebannt auf den dritten Teil, der im Dezember erscheint. James Cameron hat nun in einem Interview verraten, dass der neue Film noch länger werden soll als seine Vorgänger.

Regisseur James Cameron hat in einem Interview mit «Empire» verraten, dass der neue Film noch länger als sein Vorgänger wird.

«Wir hatten so viele grossartige Ideen, die ursprünglich im ersten Akt des zweiten Films enthalten waren», so der Filmemacher. Mehr anzeigen

James Cameron (70) hat kürzlich in einem Interview mit dem «Empire»-Magazin verraten, dass der kommende dritte Teil der «Avatar»-Reihe, «Avatar: Fire and Ash», die Laufzeit des vorherigen Films noch übertreffen wird. Der zweite Teil, «Avatar: The Way of Water», dauerte bereits beeindruckende drei Stunden und zwölf Minuten.

Der kanadische Regisseur erklärte, dass die Entscheidung, den Film länger zu machen, auf der Vielzahl kreativer Ideen basiert, die in die Handlung eingeflossen sind.

«Wir hatten so viele grossartige Ideen, die ursprünglich im ersten Akt des zweiten Films enthalten waren», sagt Cameron. «Der Film war wie ein Schnellzug und wir haben uns nicht genug auf die Charaktere konzentriert. Also beschlossen wir, die Geschichte aufzuteilen.»

Regisseur James Cameron arbeitet an einem neuen «Avatar»-Film, der im Dezember ins Kino kommt. Ahn Young-Joon/AP/dpa

James Cameron: «Habe jede Menge Energie und liebe, was ich tue»

James Cameron gab schon zuvor ein bisschen Einblicke in den lang ersehnten dritten Teil. So enthüllte der Regisseur etwa, dass er nun auch das Feuervolk in sein Epos einbauen wird, das er als sehr aggressiv beschrieb. Dieses Volk könnte das Gleichgewicht des Pandora-Universums gefährden.

Die Hauptdarsteller Sam Worthington (48) und Zoe Saldaña (46) werden in ihren Rollen als Jake Sully und Neytiri zurückkehren. Der Film soll am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen, während die Teile vier und fünf für den 21. Dezember 2029 und den 19. Dezember 2031 geplant sind.

Die bisherigen Erfolge der «Avatar»-Filme bleiben bisher ungeschlagen. Der erste Teil von 2009 ist nach wie vor der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Und «Avatar: The Way of Water» belegt den dritten Platz in dieser Rangliste.

Dies beweist: Cameron muss sich wohl keine Sorgen um die Zuschauerzahlen machen, selbst wenn der neue Film nochmal länger ausfällt. Der Regisseur ist ausserdem Feuer und Flamme für Teil vier und fünf der «Avatar»-Reihe: «Sie müssten mich schon aufhalten. Ich habe jede Menge Energie und liebe, was ich tue. Warum sollte ich aufhören?», gestand er im vergangenen August im Interview mit «The Hollywood Reporter».

