Hitserie «House of the Dragon» geht weiter Erster Trailer zeigt, was die Fans in der dritten Staffel erwartet

Fabienne Kipfer

21.2.2026

Fans aufgepasst: Die Drachen werden wieder losgelassen. Ein erster Trailer der Fortsetzung zeigt, dass der Machtkampf im Hause Targaryen in eine neue, noch gefährlichere Phase tritt.

Fabienne Kipfer

21.02.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Staffelstart ist bestätigt. Ein erster Teaser gibt Fans Einblicke in die kommenden Folgen.
  • Die preisgekrönte Serie spielt rund 200 Jahre vor dem Fantasy-Hit «Game of Thrones».
  • Die erste Staffel erzielte Rekordwerte mit mehr als zehn Millionen Zuschauer*innen. In der zweiten Staffel steigerte sich der Erfolg weiter: Pro Woche wurden zeitweise über 1,2 Milliarden Streaming-Minuten gemessen.
  • Die dritte Staffel von «House of the Dragon» ist ab Juni bei blue Premium und Sky Show verfügbar. Ebenso wie die ersten Beiden.
Mehr anzeigen

Die Jagd nach dem Eisernen Thron geht weiter: «House of the Dragon» kehrt im Juni mit der dritten Staffel auf Sky Show und blue Premium zurück.

Ein erster Trailer stimmt Fans auf die kommenden Episoden ein und deutet an, dass der Kampf um die absolute Macht eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Konkrete Details zur Handlung hält der Streamingdienst zwar noch unter Verschluss, doch die Bilder lassen erahnen: Intrigen, Loyalitätskonflikte und Drachenfeuer bleiben das Herzstück der Erfolgsserie.

Rückkehr in eine Welt aus Feuer und Blut

«House of the Dragon» basiert auf George R. R. Martins Werk «Fire & Blood» und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones».

Im Zentrum steht der Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen, einer Dynastie, deren Macht auf Drachen gründet, aber an innerfamiliären Machtkämpfen zu zerbrechen droht.

Zweite Staffel «House of the Dragon». Für den Bau des Throns brauchten sie sechs Monate – und 2500 Schwerter

Zweite Staffel «House of the Dragon»Für den Bau des Throns brauchten sie sechs Monate – und 2500 Schwerter

Die ersten beiden Staffeln zeichneten ein düsteres Bild politischer Intrigen und persönlicher Tragödien. 

Mit der dritten Staffel dürfte sich der Konflikt um die Thronfolge weiter zuspitzen.

Die neue Staffel ist auf Sky Show oder bei blue Premium erhältlich. Wer sich die ersten Episoden vorab ansehen will, findet diese ebenfalls bei blue Premium.

Mehr zum Thema

Zweite Staffel «House of the Dragon»: So viel Blut, Sex und blonde Mähnen kannst du erwarten

Zweite Staffel «House of the Dragon»: So viel Blut, Sex und blonde Mähnen kannst du erwarten

Das Warten hat bald ein Ende: «House of the Dragon» geht in die zweite Staffel und lässt Fan-Herzen auf der ganzen Welt höher schlagen. Doch was kannst du von den acht neuen Folgen erwarten? Hier ein paar Höhepunkte.

07.06.2024

