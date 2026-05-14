Neues Buch soll zeigen, wie Prinz William wirklich ist

Prinz William soll laut Schilderungen in einem neuen Buch nicht so freundlich sein, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Henry Nicholls/PA Wire/dpa

Ist William wirklich so wie er sich gibt? Ein neues Buch zeichnet ein überraschend vielschichtiges Bild des Prinzen. Neben seiner freundlichen Art werden auch Spannungen und Wutausbrüche innerhalb der Familie thematisiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William wird in einem neuen Buch anders, als er in der Öffentlichkeit auftritt. Ist seine Freundlichkeit nur gespielt?

Laut einem Insider soll William in aufgeheizten Situationen laut werden und seinen Vater anschreien. Berichtet wird von mehreren heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der königlichen Familie.

Autor Christopher Andersen sieht Parallelen zu Charles' Temperament und beschreibt Wutanfälle auch bei ihm. Mehr anzeigen

Ein neues Buch sorgt für Gesprächsstoff rund um Prinz William. Autor Christopher Andersen zeichnet darin ein ungewohntes Bild des britischen Thronfolgers, wie das Magazin Page Six berichtet. Obwohl das Buch eigentlich seiner Frau gewidmet ist, rückt auch William stark in den Fokus – und erscheint dabei deutlich vielschichtiger als bisher.

Demnach zeigt sich William im Alltag oft freundlich und respektvoll, vor allem im Umgang mit Angestellten und Fremden. In familiären Konflikten soll er jedoch eine andere Seite haben. Andersen beschreibt, dass der 43-Jährige in solchen Situationen zu Wutanfällen neige. Gegenüber seiner Frau und den Kindern bleibe er zwar ruhig, doch im Verhältnis zu seinem Vater, König Charles III., komme es offenbar immer wieder zu Spannungen.

Schreit William den König an?

Ein ehemaliger Mitarbeiter aus dem Umfeld des Palasts schildert konkrete Vorfälle. «Wenn er frustriert ist, geht er tatsächlich dazu über, den König anzuschreien», wird er zitiert. Der Insider berichtet von mehreren lautstarken Auseinandersetzungen, die er selbst miterlebt haben will. Diese Aussagen geben einen seltenen Einblick in das private Miteinander innerhalb der königlichen Familie.

Besonders auffällig sei dabei Williams Auftreten. Laut dem früheren Angestellten verfüge er über eine «gewaltige, dröhnende Stimme», die deutlich lauter sei als jene seines Vaters. Auch innerhalb der Familie habe es offenbar Konflikte gegeben: Sein Bruder schildert in seiner Biografie «Spare» einen heftigen Streit, bei dem es um dessen Ehefrau ging.

«Ein Temperament wie der Vesuv»

Der Autor sieht darin kein isoliertes Verhalten, sondern zieht Parallelen zu König Charles. Dieser habe laut Andersen selbst «ein Temperament wie der Vesuv». In einem früheren Buch beschreibt er, wie Charles aus Frust sogar ein «Waschbecken von der Wand riss», nachdem ihm ein Manschettenknopf in den Abfluss gefallen war.

Auch öffentlich sei dieses Temperament bereits sichtbar geworden. Nach dem Tod von Königin Elizabeth im Jahr 2022 sorgte Charles für Schlagzeilen, als er sich über einen undichten Kugelschreiber ärgerte. Zu den neuen Vorwürfen rund um Prinz William äusserte sich der Palast bisher nicht.