Elena Miras zieht ins Dschungelcamp ein – und sorgt gleich für Zoff

Nimmt den Platz von Ex-«Köln 50667»-Darsteller David Ortega ein, der an Tag zwei schon aus dem Dschungelcamp fliegt: der Schweizer Reality-TV-Star Elena Miras. RTL

Es ist nicht unbedingt ein herzlicher Empfang, den Elena Miras bei ihrem Einzug ins RTL-Dschungelcamp erwartet. Die Schweizerin stösst mit Verspätung dazu. Zoff ist vorprogrammiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gleich am zweiten Tag fliegt der erste Kandidat aus dem RTL-Dschungel: David Ortega muss aus dem Camp in Südafrika abreisen.

Sein Platz bleibt aber nicht lange leer, sondern das Schweizer Reality-Sternchen Elena Miras zieht nach.

Die spät Angreiste sorgt gleich für Diskussionen und Zoff. Mehr anzeigen

Schon an Tag zwei flog bei der aktuellen Staffel vom RTL-Dschungelcamp ein Kandidat raus. So schnell ist das in der Show bisher noch nie vorgekommen. Aber der einstige «Köln 50667»-Darsteller David Ortega (38) eckt schon gleich zu Beginn von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» bei den anderen Teilnehmenden an, und muss wieder abreisen.

Doch nach dem Rausschmiss von Ortega bleibt seine Pritsche im RTL-Dschungelcamp nicht lange leer.

Der 38-Jährige wurde in der dritten Folge der am Samstag auf dem Streamingdienst RTL+ veröffentlichten Sonderstaffel «Showdown der Dschungel-Legenden» durch Reality-Sternchen Elena Miras (32) ersetzt. Diese erklärte direkt: «Das Beste kommt zum Schluss.»

Nicht einmal richtig angekommen störte sich die Schweizerin gleich an der «Betten-Situation», was für ordentlich Zoff sorgte. Mehr als ein kühles Willkommen gab es aber auch davor schon von ein paar Mit-Camperinnen nicht. «Da sehe ich ein paar Alphaweibchen bei uns, die um ihre Position bangen», kommentierte Moderator Mola Adebisi.

Die neue «Ich bin ein Star»-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde.

Diesmal ist vieles anders: RTL zeigt die Staffel nicht zum Jahresbeginn, sondern im Sommer. Schauplatz ist nicht Australien, sondern Südafrika. Die Sendung läuft nicht live, sondern wurde aufgezeichnet. Und es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die «Legenden», wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.

Wen würdet ihr essen?

Die Frage des Abends kommt von Reality-Sternchen Kader Loth (51). Sie will von den Bewohner*innen wissen, wen sie im Camp essen würden. Die Wahl fällt zunächst auf den ältesten: Schauspieler Winfried Glatzeder (79).

Intervention kam von Ex-Kicker Thorsten Legat (55): «Den kannst du nicht essen, der ist wie ein alter Knochen.» Der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest (35) hat schon eine Alternative: Kader.

Geringer Ekel-Faktor bei Prüfung

In der Dschungelprüfung mussten sich an der «Kompoststation» die «Goodbye Deutschland»-Auswanderin Danni Büchner (46) und Ex-«Bachelor»-Kandidatin Georgina Fleur (34) beweisen. Sechs Sterne waren der Lohn, der Ekel-Faktor hielt sich bei der Prüfung in Grenzen.

Für Reality-Star Gigi Birofio (25) war auch schon vor den wenigen gewonnen Sternen der Hunger gross: «Ich will mich nicht mal vermehren.»

Da helfen die ins Camp geschmuggelten Brühwürfel und Gewürze von Giulia Siegel (49) auch nicht. Die Moderatorin versteckte quasi ihr Gewürzregal in ihrem Kissen – wurde aber erwischt und musste die Salze und Kräuter wieder abgeben. Ungesalzenes Essen kommt für Siegel aber nicht infrage: «Ich habe nichts gegessen.»

