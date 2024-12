Der neunjährige Jackson Laux konnte einen grossen Influencer-Deal an Land ziehen: John Deere stellt den Farmer-Bub, der mit seinen Traktor-Videos viral ging, als Chief Tractor Kid vor. Instagram/justajacksonthing

John Deere spannt mit einem neunjährigen Bub zusammen: Jackson Laux aus Illinois startete im Netz so richtig als Traktor-Influencer durch und wird nun vom Landwirtschaftsunternehmen zum Chief Tractor Kid ernannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jackson Laux (9) aus Illinois begeistert auf Instagram über 400'000 Follower*innen mit Videos über Traktoren und das Farmerleben.

Mit seiner Leidenschaft für schwere Maschinen und Landwirtschaft wurde er zur Social-Media-Sensation.

Laux landete nun einen grossen Influencer-Deal: John Deere hat ihn als Chief Tractor Kid engagiert.

Der Junge soll Inhalte für die Social-Media-Kanäle des Unternehmens erstellen und so jüngere Zielgruppen für die Landwirtschaft begeistern. Mehr anzeigen

«Ich mag es, wenn mein Rasen gemäht, Unkraut gejätet, die Landschaft schön gestaltet ist und ich einen guten Traktor habe.» Diese Worte kommen aus dem Mund eines Neunjährigen.

Jackson Laux stammt aus Moline im US-Bundesstaat Illinois und begeistert seine Fangemeinde mit Videos über Traktoren und dem Landleben.

Unter dem Namen «justajacksonthing» postet seine Mutter Jessica regelmässig für den Famer-Bub. Auf Instagram zählt Laux mittlerweile über 400'000 Follower*innen, er ist zu einer regelrechten Social-Media-Sensation geworden.

In den Clips des Jungen kommt immer wieder durch, wie viel er auf die Fahrzeuge von John Deere, führender Hersteller von Landtechnik, gibt. Das Unternehmen hat den Neunjährigen daher kurzerhand zum Chief Tractor Kid ernannt.

In einem YouTube-Video stellt John Deere seinen wohl jüngsten Mitarbeiter vor. Laux schreibt sich im Clip «das Wissen eines 68-Jährigen, aber den Körper eines Neunjährigen» zu.

«Er ist weit über sein Alter hinaus weise und bringt eine neue Perspektive in eine Branche, die es schon seit Anbeginn der Zeit gibt», wird Jennifer Hartmann, Global Director für Strategic Public Relations und Social Media, in einer Mitteilung von John Deere zitiert.

Der Plan sei es, dass Laux zusammen mit Chief Tractor Officer Rex Curtiss Inhalte für die Social-Media-Kanäle des Unternehmens erstellt und so laut Hartmann «einer neuen Generation die Landwirtschaft in unterhaltsamen, einzigartigen Formaten näherbringt». Auf diese Weise soll das wahre Alltagsleben eines Landwirts eingefangen werden.

«Bauernhofkinder sind einfach anders gebaut»

Laux stammt aus einer Landwirtsfamilie in fünfter Generation. Zum ersten Mal eroberte er das Internet im November 2023, als seine Cousine ein Video von ihm auf TikTok postete, indem er auf einen Kommentar reagierte: «Bauernhofkinder sind einfach anders gebaut.»

Seither hat er mit seinen Videos über die Faszination von Landwirtschaft und schweren Maschinen unzählige Menschen erreicht. Wie John Deere schreibt, komme es nicht oft vor, dass ein Neunjähriger so begeistert über diesen Lebensstil spricht.

Laux erwähnt gerne die «guten alten Zeit». Der kleine Social-Media-Star plauderte ausserdem schon mit US-Countrysänger Luke Bryan (48) über das Farmleben. Von der Country Music Association wurde er zu einer Veranstaltung eingeladen.

Seine Begeisterung für die Landwirtschaft ist ansteckend und seine Follower*innen lieben Laux' frischen Content, der für Abwechslung in ihrem Feed sorgt. Der Neunjährige mag es, seinem Opa auf dem Bauernhof zu helfen. Was er am Landleben am schönsten findet? «Es ist ruhig. (…) Man hört nur Vogelgezwitscher und Traktoren (…).»

