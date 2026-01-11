«Auf und davon» 2026: Mit Auswanderer aus Colorado, Costa Rica und dem Burgund Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. Bild: SRF Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. Bild: SRF En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado. Bild: SRF Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus. Wegen Familienkatze Nala muss Michel nochmals in die Schweiz zurückkehren. Bild: SRF Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. Bild: SRF Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich? Finden sie ihren Campingplatz für das Auswanderer-Abenteuer? Bild: SRF «Auf und davon» 2026: Mit Auswanderer aus Colorado, Costa Rica und dem Burgund Marc und Mirjam Dunkel mit ihrem Pferd in Colorado. Die Thuner haben eine Ranch übernommen. Bild: SRF Ein Tiny House ist das zukünftige Daheim von Mirjam und Marc Dunkel. Bild: SRF En Guetä: Mirjam und Marc Dunkel beim Frühstück in der neuen Heimat auf der Ranch in Colorado. Bild: SRF Nadine und Michel Burkhalter wandern von Sugiez FR mit ihren Buben nach Costa Rica aus. Wegen Familienkatze Nala muss Michel nochmals in die Schweiz zurückkehren. Bild: SRF Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL wagen den Neustart in Frankreich. Sie wollen im Burgund einen Campingplatz übernehmen. Bild: SRF Wie meistern Sibylle, Thomas und ihre Hunde den Neustart in Frankreich? Finden sie ihren Campingplatz für das Auswanderer-Abenteuer? Bild: SRF

Abenteuer Ausland: Ob Pferderanch in den USA, Campingplatz in Frankreich oder Biergarten in Costa Rica – Schweizer Auswanderer hoffen auf ein neues Leben. Der Start ist jedoch alles andere als einfach.

Mirjam und Marc Dunkel aus Thun, Familie Burkhalter aus Sugiez FR und Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin aus Laufen BL haben einen gemeinsamen Traum: Sie wandern aus, lassen ihr altes, sicheres Leben in der Schweiz hinter sich und wagen den Neustart im Ausland.

Ein erster Blick auf das Auslandsabenteuer der «Auf und davon»-Auswanderer der 17. Staffel zeigt: Der Start ins neue Leben im Ausland ist alles andere als einfach.

Für Familie Burkhalter aus dem Kanton Freiburg endet das Auswanderungsabenteuer abrupt: Wegen angeblich fehlender Papiere der Katze Nala wird Familienvater Michel die Einreise nach Costa Rica verweigert – nach 26 Stunden Reise geht es direkt zurück in die Schweiz. Bei der Familie mit den zwei kleinen Buben Ben und Nathan liegen die Nerven blank, es fliessen Tränen der Enttäuschung. Dabei wollte Michel Burkhalter seinen 45. Geburtstag am neuen Wohnort feiern.

Für Michel bedeutet das: zurück auf Feld eins. Er muss erneut ins Tierspital, um die fehlenden Dokumente zu organisieren. Ein bürokratischer Spiessrutenlauf beginnt. Ein Start mit Enttäuschungstränen und Stolpersteinen für die junge Familie aus Sugiez FR.

Nach einem weiteren Heimatflug dann doch das Happy End für die Burkhalters. Michel und Liebling Nala kommen gesund und munter in Costa Rica an – das Abenteuer kann weitergehen. Die vierköpfige Familie träumt von einem geräumigen Haus mit Pool. Dazu beabsichtigen sie auf ihrem Grundstück Hotelsuiten anzubieten, und Michel träumt von einem Biergarten in Costa Rica. Doch das passende Stück Land muss noch gefunden werden. Einfache Aufgabe oder komplizierte Angelegenheit? Das wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

Neustart in den USA dank Investment – ein Risiko?

Mirjam Dunkel aus Thun ist ein grosser Pferdefan und war schon vor ihrer Auswanderung 20 bis 30 Mal in den USA. Dort verliebte sie sich in die Weiten des Landes, in die Lebensart.

Nun wagt die Ex-Polizistin gemeinsam mit ihrem Mann Marc den Neustart in Colorado – auf einer gigantischen Pferderanch, ein echtes Abenteuerparadies für Westernfans. Die Dunkels haben sich in das Ranch-Projekt eingekauft und planen, das Angebot zusammen mit den amerikanischen Co-Besitzern auszubauen. Ihre Vision: Der Aufbau einer zusätzlichen Hochzeitslocation.

Erst dank ihres Investments erhalten sie überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Unternehmervisum in den USA in Zeiten von Donald Trump. Bevor das Abenteuer beginnen kann, muss Miriam Dunkel ihr geliebtes Pferd aus der Quarantäne in Chicago holen. Eine 17-stündige Fahrt durch 4 Staaten steht bevor. Die Einreise für ihr geliebtes Ross klappt, das Schweizer Pferd kommt wohlbehalten in Colorado, südlich der Rocky Mountains, an. Hier kann Wallach Metameta bei Mirjam leben, das war in der Schweiz nicht möglich.

Werden sich die Dunkels gut einleben – und wird sich ihre Arbeit, ihr Investment lohnen? Das wird sich in den nächsten Folgen von «Auf und davon» erst zeigen.

Neuanfang mit Hürden bei Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin

Die Baselbieter Abenteurer Sibylle Luisi und Thomas Neyerlin träumen von einem herzigen Campingplatz samt kleinem Restaurationsbetrieb in Frankreich. Dafür haben sie ihr Haus in Laufen untervermietet und ihre Möbel vorerst eingelagert.

Jetzt wohnt das Paar in einem Wohnwagen – kein Novum für die beiden, die zuvor schon viel durch Frankreich gereist sind. Nun haben sie ihr Erspartes zusammengetan und haben vor, sich einen Campingplatz im Burgund zu kaufen.

Gar kein einfaches Unterfangen. Ein erstes Angebot ist schon mal geplatzt. Zwei Monate leben sie schon auf engem Raum im Camper. Wie lange dauert noch die Suche nach der perfekten Location für den Neustart in Frankreich? Trotz positiver Einstellung sitzt das Paar auf Nadeln, denn sie wollen so bald wie möglich loslegen. Sie können das neue Abenteuer kaum erwarten. Doch vorerst ist Geduld gefragt.

