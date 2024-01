Der Schweizer Komiker Emil Steinberger und seine Frau Niccel Steinberger an einem Anlass im Februar 2018. Keystone

Seinen 91. Geburtstag von heute würde Kabarettist Emil Steinberger am liebsten wieder vergessen. Vielleicht bleibt ihm der Tag aber dank eines öffentlichen Liebesbriefs seiner Ehefrau Niccel doch länger in Erinnerung.

Happy Birthday, Emil Steinberger.

Die Kabarett-Legende feiert heute Samstag den 91. Geburtstag – und ist immer noch zu Spässen aufgelegt.

So postet Emil auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) in der Nacht auf Samstag eine Geburibotschaft mit Augenzwinkern:

«Ja ja, ich weiss genau, dass ich heute 91 geworden bin. Darauf stosse ich mit Euch an und dann vergesse ich's gleich wieder.»

Auf dem Bild hebt der Kabarettist ein Glas in Richtung Kamera. Die Hand an der Stirn, hochgezogene Augenbrauen und sein Lächeln verraten: Er gibt den Festlichkeiten kurz nach.

Ja ja, ich weiss genau, dass ich heute 91 geworden bin. Darauf stosse ich mit Euch an und dann vergesse ichs gleich wieder. pic.twitter.com/MZ3ApT6sz6 — Emil Steinberger (Original) (@OriginalEmil) January 5, 2024

Niccel: «In solchen Zeiten ist es doppelt schwer, lustig zu sein und die Menschen zu erheitern»

Schöne Worte findet seine Ehefrau Niccel Steinberger. In einer Welt voller Schmerz und Entsetzen könne man Menschen wie ihn, die Freude verbreiten, nicht hoch genug einschätzen, schreibt sie in einem am Samstag im «Blick» veröffentlichten Brief an Emil.

«In solchen Zeiten ist es doppelt schwer, lustig zu sein und die Menschen zu erheitern», schreibt die 58-Jährige. Aber ihrem Mann gelinge das. Auch wenn das Paar manchmal innerlich verzweifle über diese Welt. «Danke, Emil, für jedes Lachen, das Du uns auch in solchen Zeiten entlockst», schreibt sie.

Darauf darf Emil Steinberger ungeniert sein Glas heben.

