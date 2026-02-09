Superbowl-Halftime-Show: Nicht nur USA: Bad Bunny liefert Hommage an Länder Amerikas – Trump regt sich auf «Spass und Tanz» hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Halbzeitauftritt beim grossen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte Donald Trump. 09.02.2026

DPA dpa

Latin-Superstar Bad Bunny hat die Halbzeitpause des Super Bowls in eine riesige Tanzparty verwandelt und das grösste Einzelsportereignis des Jahres in den USA für politische Botschaften genutzt. Der 31-Jährige aus Puerto Rico liess während des Finales der nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots im kalifornischen Santa Clara Fahnenträger auftreten, die neben der Flagge der USA auch die von vielen anderen Ländern des Doppelkontinents Amerika präsentierten.

Bad Bunny in der Halbzeit-Pause mit Fahnenträgern, die nicht nur die Flagge der USA präsentieren. Bild: Keystone/AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Ausserdem hielt Bad Bunny einen Football mit der Aufschrift «Gemeinsam sind wir Amerika» in die Kamera, sagte «God bless America» (Gott segne Amerika) und zählte neben den USA zahlreiche lateinamerikanische Länder auf. Im Hintergrund leuchtete auf einer Leinwand der Schriftzug: «Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe.»

Bei dem Auftritt sang er auch eines der politischen Lieder seines aktuellen Albums: «Lo que paso con Hawaii» (Was mit Hawaii geschehen ist). Darin kritisiert er die kulturelle Übernahme von Hawaii durch die USA, das 1898 gleichzeitig wie Puerto Rico unter die Herrschaft der Vereinigten Staaten geriet.

Trump nennt Show «absolut schrecklich»

Bad Bunny ist als vehementer Gegner der Abschiebepolitik der US-Regierung bekannt und hatte seine jüngste Rede bei den Grammys auch für Kritik am radikalen Kurs von Präsident Donald Trump genutzt. Trump blieb dem Super Bowl diesmal selbst fern. US-Medien spekulierten, dass ihm seine Berater dazu geraten hatten, da er in dem Stadion in Nordkalifornien möglicherweise ausgebuht geworden wäre.

Wie politisch aufgeladen Bad Bunnys Auftritt in der Super-Bowl-Pause war, zeigte sich auch darin, dass Trump die Show auf seiner Plattform Truth Social umgehend als «absolut schrecklich» und eine der schlimmsten aller Zeiten niedermachte. Man verstehe kein Wort, die Tanzeinlagen seien «ekelhaft» und überhaupt werde die Show der «Grossartigkeit Amerikas» nicht gerecht, schrieb der Republikaner.

Screenshot Truth Social/Donald Trump

Bad Bunny sang ausschliesslich auf Spanisch – ein Novum für die traditionsreiche Halbzeitshow. Trump kam anders als beim vergangenen Mal nicht zum Super Bowl und hatte Bad Bunny bereits vor dem Finale beleidigt.

Das einzige Lied auf Englisch kam von Lady Gaga. Als Gastauftritt holte Bad Bunny die Popsängerin auf die Bühne, die sich als Musikbegleitung bei einer Hochzeit inszenierte. Das scheinbar heiratende Paar trat schliesslich zur Seite, und die Sängerin tanzte gemeinsam mit Bad Bunny zu «Baile Inolvidable». Lady Gaga hatte ihre eigene Super-Bowl-Halbzeitshow im Jahr 2017.

Eine Überraschung während Bad Bunnys Halftime-Show: Lady Gaga. Bild: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Bad Bunny, dessen Musik Reggaeton mit afrokaribischen und puerto-ricanischen Musikstilen verbindet, hatte im Vorfeld betont, sein Auftritt sei «für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte».

Bad Bunny trug bei seiner Superbowl-Halftime-Show die puerto-ricanischen Flagge durch das Football-Stadion. Bild: Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Bad Bunny gilt mit seiner Musik als Brückenbauer zwischen Lateinamerika und den Millionen in den USA lebenden Latinos. Aus Protest gegen die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE verzichtete er zuletzt auch auf Konzerte in den Vereinigten Staaten. In seiner Dankesrede bei den Grammys kritisierte er die Einsätze kritisiert und widmete seine Auszeichnung all jenen Menschen, «die ihre Heimat verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen».

Als die NFL Bad Bunny im Herbst 2025 offiziell als Headliner ankündigte, löste das hitzige Debatten aus. Konservative Politiker und Trump-nahe Gruppen kritisierten die Haltung des Superstars als «anti-amerikanisch». US-Verteidigungsminister Pete Hegseth liess wissen, dass seine Familie eine andere Show schauen werde. Damit meinte er die Gegenveranstaltung der rechtspopulistischen Organisation Turning Point USA: In einer Halle traten Künstler wie der nationalistische Trump-Unterstützer Kid Rock auf. Die Organisation sprach von einem Event für alle Amerikaner.

Kultur Puerto Ricos im Mittelpunkt

Die Super-Bowl-Halbzeitshow, bei der Bad Bunny mit Songs wie «NUEFAYol», «CAFé CON RON» und dem Hit «Tití Me Preguntó» durch seine musikalische Karriere führte, setzte auf starke Bilder und viel Bewegung. Auf der Bühne wurden Szenen aus dem Alltag Puerto Ricos nachgestellt: traditionelle Haus- und Ladenfassaden, mobile Essensstände, Verkäufer mit Getränken und Speisen, Zuckerrohr-Plantagen. Dutzende Tänzer und Akrobaten füllten das Spielfeld und feierten mit ihrer Choreographie die Kultur, Geschichte und das Lebensgefühl der Karibikinsel.

Einer der emotionalen Höhepunkte folgte, als der Künstler einen seiner Grammy-Awards an einen kleinen Jungen übergab – im Stadion brach daraufhin lauter Jubel aus. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, selbst eingefleischte Football-Fans hätten sich von der Stimmung des Rahmenprogramms mitreissen lassen. Im Publikum waren Promis wie Pedro Pascal, Karol G und Cardi B tanzend zu sehen. Andere Stars wie Justin Bieber, Travis Scott, Jon Bon Jovi, Adam Sandler, Jay-Z und seine Tochter Blue Ivy waren ebenfalls für das Finale der National Football League ins Stadion gekommen.

Für einen Überraschungsmoment sorgte der Gastauftritt von Lady Gaga, die schon 2017 als Hauptact der Halbzeitshow auf der Bühne gestanden hatte. Auch der ebenfalls aus Puerto Rico stammende Pop-Sänger Ricky Martin war zu Gast.

Meistgehörter Künstler des Planeten

Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, dominiert seit Jahren die internationalen Charts. Musikalisch steht er für eine Mischung aus Reggaeton angereichert mit puerto-ricanischer Folkmusik, afrokaribischen Einflüssen und Salsa. Bei den Grammy Awards am vergangenen Wochenende bekam er für «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» ("Ich hätte mehr Fotos machen sollen") die Trophäe als Album des Jahres und gewann insgesamt drei Grammys. Zuletzt galt er als meistgehörter Künstler des Jahres beim Streamingdienst Spotify.

Mega-Event mit langer Geschichte

Der Auftritt beim Super Bowl gilt als grösste Showbühne des Jahres. Mit mehr als 100 Millionen Zuschauern allein in den USA sind die kurzen, oft bombastischen Halbzeitshows häufig populärer als das eigentliche Spiel und längst zu einem eigenen Kulturphänomen geworden. In der Vergangenheit traten dort bereits Superstars wie Michael Jackson, Beyoncé und Prince auf.

Jacksons Auftritt 1993 markierte den Wandel von traditionellen Marschkapellen hin zu hochkarätigen Pop-Performances. Einige Shows gingen aus verschiedenen Gründen in die Geschichte ein – sei es Janet Jacksons und Justin Timberlakes kontroverser «Nipplegate»-Moment 2004 oder Whitney Houstons legendäre Interpretation der US-Nationalhymne 1991, die bis heute als eine der besten aller Zeiten gilt.