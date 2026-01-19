«Meine Eltern haben unzählige Male versucht, meine Beziehung zu ruinieren»

Brooklyn Beckham und seine Ehefrau Nicola Peltz: Der Familienzoff bei den Beckhams spitzt sich zu. Vianney Le Caer/Invision/AP (Archivbild)

Immer wieder machen Gerüchte um das zerrüttete Verhältnis zwischen Brooklyn Beckham und seiner Familie die Runde. Nun packt der 26-jährige auf Instagram aus – und macht seinen Eltern schwere Vorwürfe.

Der offenbar seit langem schwelende Konflikt zwischen Nicola Peltz, ihrem Ehemann Brooklyn Beckham sowie dessen Eltern David und Victoria Beckham ist am Montagabend vollends eskaliert.

Brooklyn Beckham setzt in einer Instagram-Story zu einer langen Tirade voller Vorwürfe gegen seine Eltern an. Bislang hätte er sich mit Äusserungen zurückgehalten, doch seine Eltern «und ihr Team» hätten die Presse weiterhin mit Informationen versorgt. Nun bleibe ihm keine Wahl, als sich selbst zu äussern und die Wahrheit «über nur einige der Lügen zu sagen, die gedruckt wurden.»

«Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen», schreibt Beckham weiter. «Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich ein».

«Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern in der Presse die Narrative über meine Familie kontrolliert», beklagt sich Beckham und fügt hinzu: «Erst kürzlich habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, welchen Aufwand meine Eltern betreiben, um unzählige Lügen in den Medien zu verbreiten, meist zum Nachteil unschuldiger Menschen.»

«Meine Eltern haben unzählige Male vor der Hochzeit versucht, meine Beziehung zu ruinieren, und es hat bis jetzt nicht aufgehört», fährt Brooklyn Beckham fort. «Meine Mutter brach die Arbeit an Nicolas Kleid in letzter Minute ab, obwohl sie wusste, wie sehr sie sich darauf freute, ihre Kreation zu tragen.» Seine Frau sei schliesslich gezwungen gewesen, in kurzer Zeit ein neues Kleid zu finden.

«Meine Familie stellt ihr öffentliches Bild über alles andere»

Brooklyn Beckham schreibt weiter, Familienmitglieder hätten ihm kurz vor der Hochzeit zudem gesagt, Nicola sei «nicht die Familie». Seitdem er für sich selbst und seine Familie eingestanden sei, hätten seine Eltern ihn mehrfach angegriffen, sowohl privat, als auch öffentlich. Selbst seine Brüder seien in den sozialen Medien «vorgeschickt» worden, um ihn zu attackieren. Zudem hätten die Eltern seine Frau von Anfang an «nicht respektiert».

«Meine Familie stellt ihr öffentliches Bild über alles andere», schreibt Beckham weiter. «Liebe in der Familie» wird darüber bestimmt, wieviel man in den sozialen Medien postet und wie schnell man alles stehen und liegen lässt, um für ein Familienfoto zu posieren.

Das Narrativ, meine Frau würde mich kontrollieren, sei falsch, schliesst Beckham seine Instagram-Story ab. «Ich bin voller Angst aufgewachsen», schreibt Beckham. «Zum ersten Mal in meinem Leben, seitdem ich mich von meiner Familie distanziert habe, ist diese Angst verschwunden.»

Nicola Peltz trennt sich von PR-Berater

Vor Brooklyns Instagram-Abrechnung mit seinen Eltern hatte sich Nicola Peltz bereits von ihrem PR-Berater Matthew Hiltzik getrennt, der sie im öffentlichen Konflikt mit der Beckham-Familie unterstützen sollte. Dieser Schritt kam überraschend.

Hiltzik war von der Schauspielerin ursprünglich engagiert worden, um den Ruf der Peltz-Familie zu schützen. Er ist bekannt für seine Arbeit mit Prominenten wie Justin Bieber und Johnny Depp und sollte sicherstellen, dass die Medienberichterstattung zugunsten von Nicola und ihrem Ehemann Brooklyn ausfällt.

Laut einem Insider, der mit der «Daily Mail» sprach, war die Zusammenarbeit mit Hiltzik ein klares Zeichen dafür, dass Nicola die Kontrolle über die Medienberichterstattung behalten wollte. Doch nach sieben Monaten ist die Zusammenarbeit beendet. Beide Seiten behaupten, die Trennung selbst initiiert zu haben.

Einige Quellen berichten, dass Nicola unter der negativen Presse litt, während andere behaupten, Hiltzik habe genug von den Provokationen gegen die Beckhams gehabt.

Ein Insider beschreibt Nicola als besessen davon, es den Beckhams heimzuzahlen. Die Situation sei mittlerweile zu einer «Er sagt, sie sagt»-Geschichte verkommen. Eine weitere Quelle kritisiert das Verhalten von Nicola und Brooklyn als verwöhnte Kinder reicher Eltern, die sich um ihren Ruf sorgen, während sie teure Weine geniessen.

Nicola Peltz-Beckham will als Siegerin dastehen

Vor kurzem posteten Brooklyn und Nicola ein Foto mit einer Flasche von Victorias Lieblingswein, was als Provokation interpretiert wurde. Nun müssen sie ohne die Unterstützung von Hiltzik an ihrem Image arbeiten.

Nicola möchte jedoch nicht, dass der Eindruck entsteht, Hiltzik habe sie verlassen. Für sie und ihren Vater ist es wichtig, als Sieger aus der Situation hervorzugehen.

