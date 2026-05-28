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So hiess er vorher Nicolas Cage heisst jetzt offiziell Nicolas Cage

dpa

28.5.2026 - 08:11

Nicolas Cage liess sich bei seinem Künstlernamen von einem Comic inspirieren. (Archivbild)
Nicolas Cage liess sich bei seinem Künstlernamen von einem Comic inspirieren. (Archivbild)
dpa

Schon seit seiner frühen Karriere tritt der US-Schauspieler unter einem Künstlernamen auf. Cage erklärt, warum er diesen nun auch im Ausweis trägt – und was Comics und Musik damit zu tun haben.

DPA

28.05.2026, 08:11

Nicolas Cage hat seinen Namen ändern lassen – zu Nicolas Cage. «Ich habe meinen Namen letztes Jahr offiziell geändert. Ich bin Nick Cage im Leben und ich bin Nick Cage vor der Kamera», sagte der 62-Jährige im Interview mit «Variety».

Geboren wurde der Schauspieler als Nicolas Kim Coppola, er ist der Neffe von Regisseur Francis Ford Coppola («Der Pate», «Apocalypse Now»).

Jetzt trägt Cage seinen Künstlernamen auch im Ausweis. «Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen», sagte er.

Inspiriert von Comic-Superhelden und Komponist

Sein neuer Nachname war inspiriert vom Superhelden Luke Cage und dem Komponisten John Cage. Es sei ein Name gewesen, «den ich mochte in den Comics – ich fand einfach, er hat einen coolen Namen. Ausserdem wuchs ich in einer sehr Avantgarde-, sehr künstlerischen Familie auf und es wurde über John Cage und seine experimentellen Kompositionen gesprochen». Nicolas Cage ist derzeit selbst als namensgebender Superheld in der Prime-Video-Serie «Spider-Man Noir» zu sehen.

Er habe nach einem Namen wie James Dean gesucht, kurz und knackig. «Ich dachte, ich behalte den Namen Nicolas, weil mein Vater mich so genannt hatte – mit der französischen Schreibweise, was mich immer frustrierte, weil jeder ein H ergänzt.»

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