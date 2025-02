Nicolas Cage wird von Ex-Partnerin verklagt. (Archivbild) Bild: Keystone

Hollywoodstar Nicolas Cage ist dreifacher Vater. Eine Ex-Partnerin, Mutter seines ältesten Sohnes, zieht nun gegen beide vor Gericht. Es geht um einen handgreiflichen Streit und um Geld.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die frühere Partnerin von Schauspieler Nicolas Cage, Christina Fulton, geht in Kalifornien mit einer Klage gegen den Hollywood-Star und ihren gemeinsamen Sohn vor.

Fulton wirft ihrem Sohn unter anderem Körperverletzung vor.

Er habe sie bei einem Streit im April 2024 tätlich angegriffen und schwer verletzt, berichteten US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Westons Vater wirft sie vor, er habe psychische Probleme und gewalttätiges Verhalten des gemeinsamen Sohnes ignoriert, dessen «rücksichtslosen» Lebensstil zugelassen und ihn finanziell unterstützt. Mehr anzeigen

Die frühere Partnerin von Schauspieler Nicolas Cage (61), Christina Fulton, geht in Kalifornien mit einer Klage gegen den Hollywood-Star und ihren gemeinsamen Sohn Weston Cage (34) vor. Das frühere Model Fulton (57) wirft ihrem Sohn unter anderem Körperverletzung vor. Er habe sie bei einem Streit im April 2024 tätlich angegriffen und schwer verletzt, berichteten US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Westons Vater wirft sie vor, er habe psychische Probleme und gewalttätiges Verhalten des gemeinsamen Sohnes ignoriert, dessen «rücksichtslosen» Lebensstil zugelassen und ihn finanziell unterstützt, zitierte «People.com» aus der Klageschrift. Etwa habe der Hollywood-Star mit seinem Sohn Alkohol konsumiert, obwohl er von Westons Suchtproblemen gewusst habe.

Der Anwalt von Nicolas Cage, Brian Wolf, wies die Vorwürfe als «absurd und unbegründet» zurück. Cage könne das Verhalten seines 34-jährigen Sohnes nicht steuern und sei nicht für dessen angeblichen Angriff auf die Mutter verantwortlich, teilte Wolf in einer Stellungnahme laut der «Los Angeles Times» mit. Fulton verlangt in ihrer Zivilklage von beiden Schadenersatz in ungenannter Höhe. Die Verletzungen hätten teure Behandlungskosten verursacht und ihrer Karriere als Model, Schauspielerin und Unternehmerin geschadet, macht sie geltend.

Sohn festgenommen

Weston Cage war im Zusammenhang mit dem Vorfall im April wenige Monate später festgenommen und gegen Kaution wieder freigelassen worden. Den Vorwurf von Körperverletzung hatte er damals abgestritten. Ein Strafverfahren gab es bislang nicht.

Oscar-Preisträger Cage («Leaving Las Vegas») war mit Fulton von 1988 bis 1991 liiert. Sohn Weston wurde 1990 geboren. Aus späteren Ehen hat der Schauspieler zudem einen 19 Jahre alten Sohn und eine zweijährige Tochter.