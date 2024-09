Nicole Eggert: «Ich möchte nur meine Brüste loswerden»

Schauspielerin Nicole Eggert rettete als TV-Rettungsschwimmerin in der Serie «Baywatch» vielen das Leben. Jetzt kämpft sie gegen Krebs und hat einen Wunsch: «Ich möchte einfach nur meine Brüste loswerden.»

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Baywatch»-Star Nicole Eggert machte im Januar öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die Diagnose erhielt sie im Dezember 2023.

Nicole Eggerts berühmteste Rolle spielte sie von 1992 bis 1994 in der beliebten TV-Serie «Baywatch» an der Seite von Pamela Anderson und David Hasselhoff. Eggert schlüpfte in die Rolle der Rettungsschwimmerin Roberta «Summer» Quinn in der dritten und vierten Staffel.

Die 52-Jährige erhielt im Dezember 2023 die Diagnose Brustkrebs. Jetzt hat Eggert ihre Brüste mittels einer Mastektomie entfernen lassen. Mehr anzeigen

In den 1990ern strahlte «Baywatch»-Star Nicole Eggert im knallengen Einteiler mit Pamela Anderson um die Wette. Für ihre berühmte Rolle als TV-Rettungsschwimmerin liess sie sich die Brüste vergrössern – und bereute später ihre Entscheidung.

Das hat die 52-Jährige im Interview mit «Bild.de» verraten: «Als ich den roten Badeanzug anzog, sah er einfach so unvorteilhaft aus, dass ich mir daraufhin die Brüste vergrössern liess. Der Arzt machte sie leider viel zu gross, nach Baywatch liess ich sie wieder entfernen.»

Über ihre schwierige Zeit bei der erfolgreichen TV-Serie um Schauspieler David Hasselhoff hat Eggert in der US-Doku «After Baywatch: Moment in the Sun» gesprochen. Eggert hat die Serie auch mitproduziert.

Nicole Eggert in ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin Roberta «Summer» Quinn in «Baywatch». imago/Cinema Publishers Collection

Im Dezember 2023 erhielt Nicole Eggert die Brustkrebsdiagnose, im zweiten Stadium. Doch Eggert produzierte die TV-Serie weiter, liess sich nicht unterkriegen.

Nicole Eggert erzählt «Bild» weiter: «Ich hatte schreckliche Angst und fühlte mich so allein. Niemand kann etwas für dich tun. Klar, Familie und Freunde unterstützen einen, aber am Ende kämpft man allein.»

Die alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern (21 und 13 Jahre) wusste, dass sie in der Therapie die Haare verlieren und krank aussehen würde. Eggert hat sogar während ihrer Chemotherapie gedreht, samt geschwollenem Gesicht.

Sieben Monate lang unterzog sich die Schauspielerin der Behandlung, die mittlerweile abgeschlossen ist. Und am Dienstag, 17. September, stand eine weitere Massnahme an: Nicole Eggert hat sich einer Mastektomie unterzogen. Ihr wurde das Brustdrüsengewebe inklusive des Tumors entfernt: «Ich bin natürlich sehr nervös, aber ich kann den Tumor, die Masse in meiner Brust fühlen. Es ist sehr schmerzhaft und ich möchte einfach nur meine Brüste loswerden, die versuchen, mich umzubringen», sagt Eggert weiter zur deutschen Tageszeitung.

Mehr Videos aus dem Ressort