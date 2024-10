Nicole Kidman kam beim Dreh so oft, dass sie Pausen brauchte

In ihrem neuesten Film «Babygirl» forderten die intensiven Liebesszenen Nicole Kidman emotional so stark heraus, dass sie die Dreharbeiten kurzzeitig unterbrechen musste.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Babygirl» handelt von einer Affäre und den daraus resultierenden Machtspielen zwischen einer erfolgreichen CEO und ihrem Praktikanten.

Nicole Kidman spielt die Hauptrolle überzeugend, mutig und schamlos – und an ihrer Seite wirken Harris Dickinson, Sophie Wilde und Antonio Banderas mit. Regie führte die holländische Regisseurin Halina Reijn, die zuletzt mit der Horrorkomödie «Bodies Bodies Bodies» für Aufsehen sorgte.

Die Rolle belastete Kidman emotional. Sie musste den Dreh wegen der sexuellen Intensität abbrechen. Kidman hatte zu viele Orgasmen.

Der Film, der bei den Filmfestspielen in Venedig im August 2024 Premiere feierte, brachte Kidman den Darstellerpreis ein. Mehr anzeigen

Nicole Kidman zeigt in ihrem neusten Kino-Erotikthriller nicht nur schauspielerische Höchstleistungen, sondern geht emotional an ihre Grenzen. Die Australierin hat in einem Interview mit «The Sun» über die Dreharbeiten von «Babygirl» gesprochen. Kidman spielt eine Chefin, die eine leidenschaftliche Affäre mit einem Praktikanten hat. Die sexuelle Intensität am Set hat sie überwältigt. So sehr, dass der Dreh mehrmals unterbrochen werden musste.

Nicole Kidman (57) erzählt: «Bei den Dreharbeiten gab es Zeiten, in denen ich dachte: ‹Ich will keinen Orgasmus mehr haben.›, ‹Komm mir nicht zu nahe.›, ‹Ich hasse es, das zu tun. Es ist mir egal, ob ich nie wieder in meinem Leben berührt werde.›»

Das habe sich für sie wie eine Art Burn-out angefühlt.

Nicole Kidman spielt erfolgreiche Businessfrau

In «Babygirl» verkörpert Nicole Kidman die Geschäftsfrau Romy, die für eine leidenschaftliche Affäre bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen. Ihre Beziehung zu Praktikant Samuel (Harris Dickinson) entwickelt sich so intensiv, dass sie nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre Karriere und ihr Lebenswerk riskiert. Die dramatische Handlung zeigt, wie Romy zwischen ihren inneren Leidenschaften und der Realität ihrer Verantwortung hin- und hergerissen ist.

Antonio Banderas übernimmt in dem Film die Rolle von Jacob, Romys Ehemann. Als liebevoller, aber zunehmend verzweifelter Mann steht er vor der Herausforderung, seine Ehe zu retten, während er zusehen muss, wie Romy durch ihre Liaison alles gefährdet. Die Beziehung der beiden wird auf eine harte Probe gestellt, während Romy versucht, ihre Gefühle und Pflichten miteinander zu vereinbaren.

Die US-amerikanische Produktion feierte Ende August 2024 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig ihre Premiere, wo Kidman den Darstellerpreis gewann.

Der Film startet am 30. Januar 2025 in ausgewählten Schweizer Kinos.

