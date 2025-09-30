Nicole Kidman und Keith Urban: Sie waren 20 Jahre lang ein Paar. Bild: Getty Images

20 Jahre lang galten sie als Traumpaar in Hollywood: Berichten von mehreren US-amerikanische Medien zufolge ist die Ehe von Keith Urban und Nicole Kidman offenbar vorbei.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Bald werden es zwanzig Jahre sein, in denen ich unsterblich in dich verliebt bin», sagte Keith Urban im April 2024, als seine Frau Nicole Kidman bei einer Gala in Los Angeles.

Doch nur rund eineinhalb Jahre später soll die Ehe der Stars zerbrochen sein.

Das US-amerikanische Promi-Portal «TMZ» will dies aus dem engen Umfeld des Paares erfahren haben. Mehr anzeigen

Keith Urban und Nicole Kidman galten rund 20 Jahre lang als Traumpaar von Hollywood. Jetzt sollen sich der Musiker und die Schauspielerin getrennt haben. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

So will das meist gut informierte Promi-Portal «TMZ» aus dem engen Umfeld des Paares erfahren haben, dass Nicole Kidman und Keith Urban bereits seit Anfang des Sommers nicht mehr zusammenleben.

Der Country-Sänger habe die Entscheidung getroffen und sei aus dem gemeinsamen Anwesen ausgezogen.

Kidman hat «darum gekämpft, die Ehe zu retten»

«Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten», zitiert das «People»-Magazin einen Insider, demzufolge Nicole Kidman die Trennung nicht gewollt habe.

Am 25. Juni hatte die Oscar-Preisträgerin ihrem Mann noch zum 19. Hochzeitstag auf Instagram gratuliert: «Alles Gute zum Jahrestag, Baby», schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto.

Keith Urban postete hingegen – anders als in den vergangenen Jahren – nichts auf seinem Account.

Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Töchter im Alter von 14 und 17 Jahren. Beide haben sich bislang nicht zur vermeintlichen Trennung geäussert.

Mehr Videos aus dem Ressort