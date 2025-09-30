Keith Urban und Nicole Kidman galten rund 20 Jahre lang als Traumpaar von Hollywood. Jetzt sollen sich der Musiker und die Schauspielerin getrennt haben. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.
So will das meist gut informierte Promi-Portal «TMZ» aus dem engen Umfeld des Paares erfahren haben, dass Nicole Kidman und Keith Urban bereits seit Anfang des Sommers nicht mehr zusammenleben.
Keith Urban postete hingegen – anders als in den vergangenen Jahren – nichts auf seinem Account.
Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Töchter im Alter von 14 und 17 Jahren. Beide haben sich bislang nicht zur vermeintlichen Trennung geäussert.
